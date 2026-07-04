李大統領、ＮＡＴＯ首脳会議に初出席へ モンゴル国賓訪問は１５年ぶり

李在明（イ・ジェミョン）大統領は７日から１１日まで、トルコで開かれる北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議への出席とモンゴル国賓訪問のため、外遊に出る。李氏が大統領就任後、ＮＡＴＯ首脳会議に出席するのは今回が初めて。現職大統領によるモンゴル国賓訪問も１５年ぶりとなる。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は３日、大統領府で記者会見し、「李大統領は７日から２日間、トルコのアンカラで開かれる２０２６年ＮＡＴＯ首脳会議に出席した後、９日から１１日まで、フレルスフ大統領の招待でモンゴルを国賓として訪問する」と明らかにした。李氏はＮＡＴＯ首脳会議で、世界の国防支出の５５％を占める最大の防衛産業市場であるＮＡＴＯ加盟国を相手に、防衛産業協力を本格的に推進する。李氏は７日午後にアンカラに到着し、ＮＡＴＯのルッテ事務総長とともに、日本、オーストラリア、ニュージーランドなど、いわゆる「ＩＰ（インド太平洋）４カ国」の首脳らとの少人数会談に臨む。また、ＮＡＴＯ首脳会議の公式行事の一つであるＮＡＴＯ防衛産業フォーラムに出席し、「共通の価値、より強固な産業基盤」をテーマとしたセッションで基調演説と討論を行った後、トルコのエルドアン大統領夫妻主催の公式歓迎夕食会に出席する。８日には、防衛産業分野で協力需要のある国々との首脳会談が予定されている。魏氏は「Ｋ防衛産業の優秀性と迅速な調達能力をＮＡＴＯ加盟国やパートナー国に直接紹介し、防衛産業輸出で世界４大強国への飛躍に向けた具体的な協力ルートを切り開いていく」と述べた。李氏は９日にモンゴル・ウランバートルに到着し、フレルスフ氏と首脳会談を行い、了解覚書（ＭＯＵ）の交換式と共同記者発表に臨む。その後、両国の政府・企業関係者が出席し、経済協力策を話し合う「韓国・モンゴルビジネスフォーラム」で基調演説を行う予定だ。１０日には、モンゴルで医療活動を行いながら独立運動を支援した李泰俊（イ・テジュン）烈士の記念館を訪問した後、現地在住の韓国人との昼食懇談会を開く。１１日には、フレルスフ氏とともに、モンゴル最大の祭典「ナーダム」の開幕式に主賓として出席する。ユン・ダビン記者 empty@donga.com