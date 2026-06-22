韓国戦争参戦の老兵と子孫が来韓し「希望の合唱」へ

エチオピアの韓国戦争参戦勇士、テスファイ・アスママウさん（９５）と参戦勇士の子孫３４人でつくる「カグニュー合唱団」が、２２日から来月２７日まで社団法人「温かい一日」の招きで来韓する。国家報勲部（報勲部）が２１日明らかにした。ＬＧが航空券や宿泊費など来韓費用の全額を支援する。「カグニュー（Kagnew）」は韓国戦争当時、アフリカで唯一地上軍を派遣したエチオピア軍の部隊名で「敵を破壊する者」という意味だ。エチオピアは最精鋭の皇室近衛隊約６０００人を派兵し、江原道華川（カンウォンド・ファチョン）や鉄原（チョルウォン）など最前線で２５３戦２５３勝という百戦百勝の神話を築き、捕虜を１人も残さなかった。この過程で隊員１２２人が戦死し、５３６人が負傷した。アスママウさんは１９５３年４月から１年間参戦した。エチオピア参戦勇士の子孫でカグニュー合唱団員のアメン・ブカイェフさん（１１）は、２０２４年に韓国の民間団体の支援で心臓病手術を受け、新たな命を得たマフリク・ブカイェフさんの実妹だと報勲部は伝えた。カグニュー合唱団は２４日、ソウル汝矣島（ヨイド）の国会で開かれる国際報勲・平和プロジェクト音楽会や、２５日に京畿道水原（キョンギド・スウォン）で開かれる韓国戦争７６周年記念式など、さまざまな日程をこなす。２５日にソウル蚕室（チャムシル）野球場で行われるＬＧツインズと三星（サムスン）ライオンズのプロ野球の試合では、愛国歌（韓国国歌）を歌う予定だ。３０日には大韓民国武功受勲者会が主管する韓国・エチオピア大学生交流行事の発足式と、２泊３日の戦跡地探訪が行われる。大韓民国傷痍軍警会が用意したユネスコ世界文化遺産の水原華城（スウォンファソン）見学やテコンドー修練など、韓国の精神と文化も深く体験する。合唱団は来月２７日、国連軍参戦の日記念公演を最後に３６日間の日程を終える予定だ。権五乙（クォン・オウル）報勲部長官は、「７５年前のカグニュー部隊の英雄たちの犠牲は、今日私たちが享受する自由と平和の礎だ」とし、「その子孫の訪韓と美しい合唱を通じ、両国の未来世代が平和と友情の価値を分かち合う意義深い機会になることを期待する」と述べた。尹相虎 ysh1005@donga.com