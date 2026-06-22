韓国会社員の８割「ＡＩ活用で取り残されるのでは」と不安

韓国の会社員１０人に８人は、人工知能（ＡＩ）時代に素早く適応できなければ取り残されることへの不安を抱いていることが分かった。このような「不安感」は世界平均を上回ったものの、組織のＡＩ転換の水準は世界平均を下回った。社員一人ひとりのＡＩ活用意欲は高まっている一方、それを支える組織文化やリーダーシップの変化は遅れており、ＡＩを巡る「転換の逆説」がうかがえるとの分析だ。マイクロソフト（ＭＳ）が、ＡＩを業務に活用する１０カ国の知識労働者２万人を対象に実施したアンケート調査と、数兆件に上る匿名化されたＭＳ３６５生産性データを分析した「２０２６業務動向指標」報告書によると、韓国の回答者の７８％が「ＡＩに素早く適応できなければ取り残される」と答えた。世界平均の６５％を１３ポイント上回る数値だ。一方、「組織のリーダーシップが明確かつ一貫したＡＩの方向性を示している」との回答は、韓国が１６％で世界平均（２６％）を下回った。また、「ＡＩを活用した業務革新がすぐに成果を出さなくても評価される」との回答も７％にとどまり、世界平均（１３％）を下回った。ＭＳは、ＡＩ転換が成功するかどうかは結局、個人ではなく組織が左右するとみている。組織文化や管理職の支援、人材管理など、組織の役割がＡＩ活用の成果に及ぼす影響は６７％で、マインドセットなど個人の影響力（３２％）の２倍以上だった。ＡＩを導入するだけでなく、組織運営の方式や業務プロセスまで併せて変えることで、ＡＩ転換の効果を最大化できるという。ハン・チェヨン記者 chaezip@donga.com