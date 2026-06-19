パーム油事業から未来エネルギーまで　事業領域広げる総合商社

ポスコインターナショナルは１７日（現地時間）、インドネシア・ジャカルタのラッフルズホテルで、現地パーム事業法人ＰＴ．ＰＡＲのコーポレートアイデンティティ（ＣＩ）の宣言式を開いた。昨年から総額１兆３０００億ウォンを投じて段階的に買収してきた現地パーム農園「サンポエナ・アグロ」買収の最後の仕上げとなった。ポスコインターナショナルはこれにより、インドネシアでスマトラ島およびカリマンタン地域のパーム農園・種子事業、パプア地域のパーム農園運営、さらにＧＳカルテックスとの合弁会社を通じたパーム油精製など、パーム事業の統合ポートフォリオを完成させた。このように、ポスコインターナショナルをはじめとする総合商社は近年、従来のトレーディング（仲介貿易）中心の事業から脱却し、直接生産や製造、エネルギー事業などへと事業領域を広げている。利益率が１％前後と低いトレーディング事業に比べ、新事業は収益性が高いうえ、米国とイランの戦争のような世界的なサプライチェーン危機の際にも安定的に事業を継続できるためだ。例えば、ポスコインターナショナルが注力するパーム油は、食用油だけでなく、バイオディーゼルや化粧品、洗剤などの原料として使われる産業素材でもある。実際、昨年の同社の営業利益総額１兆１６５０億ウォンのうち、パーム事業だけで８．７％に当たる１０１０億ウォンの営業利益を上げるなど収益性も高い。会社側は「現地事業の垂直統合が完成したことで、今年の営業利益は昨年比で２倍以上に増えるだろう」と見通しを示した。三星（サムスン）物産商社部門も、米国やオーストラリアなど主要国で太陽光発電開発事業を展開し、大きな利益を上げている。この事業による利益は２０２１年には２１００万ドル（約３１億９６００万円）だったが、昨年は７９００万ドル（約１２０億２３００万円）に増加し、今年は８５００万ドル（約１２９億３７００万円）まで拡大すると見込まれている。現代（ヒョンデ）コーポレーションは製造業に乗り出した。現代自動車グループをはじめ世界の自動車メーカー向けにアンビエントライト（車内照明装飾）など各種内装部品を製造する自動車内装部品メーカー「シグマ」を昨年７月に買収したのだ。同社はロボットハンドに関する特許技術も保有しており、現代コーポレーションが今後ロボティクス事業にまで領域を広げる可能性があるとの見方も出ている。ＬＸインターナショナルも、２０２４年１月にインドネシアのＡＫＰニッケル鉱山を買収するなど、資源開発事業を拡大している。昨年の営業利益全体２９２２億ウォンのうち２１％に当たる６１８億ウォンが資源開発事業によるものだった。ＬＸインターナショナルは「今後も有望な鉱物資産の買収を継続的に推進していく計画だ」との立場を示した。李沅柱 takeoff@donga.com