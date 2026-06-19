韓国の国家競争力、６ランク上昇し２１位　スイスＩＭＤ調査

韓国の国家競争力順位が１年で６ランク上昇し、７０カ国中２１位となった。生産性や効率性、自国イメージなどが反映される企業効率性分野の順位が１０ランク上昇し、全体順位を押し上げた。昨年は非常戒厳の余波で順位が下落したが、今年はそれを回復した形だ。一方、経済実績分野の順位はかえって３ランク下がった。スイスの国際経営開発大学院（ＩＭＤ）は１８日、「２０２６年国家競争力評価」の結果を発表した。韓国の競争力順位は昨年の２７位から今年は２１位に上昇した。評価対象に含まれた１９９７年以降では、２０２４年（２０位）に次いで２番目に高い順位となった。２０２４年１２月に発生した戒厳事態の影響で、昨年の国家競争力順位は前年より７ランク下落したが、１年で回復したことになる。企画財政部は、１人当たり国民所得３万ドル以上、人口５０００万人以上の国を指す「３０－５０クラブ」の中で、韓国は米国（１０位）に次いで高い順位だと説明した。分野別では、企業効率性が４４位から３４位へ１０ランク、インフラが２１位から１５位へ６ランク上昇した。企業効率性は国内企業を対象としたアンケート結果の比重が高い。労働生産性は４９位から３４位へ、大企業の競争力は５７位から４８位へ改善した。海外における自国イメージの改善（２４位→７位）などを含む「意識・価値観」分野の順位も上昇した。インフラ分野では、技術インフラを中心に順位が改善した。一方、経済指標を中心に評価する経済実績分野では、１１位から１４位へ３ランク下落した。昨年の実質成長率が１．１％にとどまったうえ、食品価格が３．２％上昇した影響が大きかった。周愛眞 jaj@donga.com