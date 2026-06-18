ローマの将軍が示した生きた教訓



赤いマントをまとった男が椅子に座り、裸の男を指さしている。筋骨たくましいその男は恐怖に満ちた表情で身をよじり、周囲の子どもたちは彼を取り囲み、どこかへ連れて行こうとしている。彼らはいったい誰で、何が起きているのだろうか。



この絵は、フランス古典主義の巨匠ニコラ・プッサンが１６３７年に描いた『生徒たちにファレリ人の教師を引き渡すカミルス』（写真）である。主人公は古代ローマの将軍マルクス・フリウス・カミルスと、名前すら伝わっていない一人の教師だ。物語は紀元前３９４年ごろ、ローマとエトルリアの都市ファレリとの戦争中に起きた。



当時、ローマ軍がファレリを包囲すると、一人の教師が出世欲に目がくらみ、自ら教えていた生徒たちを城外のローマ軍陣営へ連れ出した。子どもたちを人質として差し出せば、カミルスの歓心を買い、大きな報酬を得られると考えたのだ。しかし結果は予想とは正反対だった。カミルスは教師の卑劣な行為に激怒し、直ちに衣服をはぎ取り、両手を後ろ手に縛ったうえで子どもたちに引き渡した。プッサンはまさにこの劇的な瞬間を描いている。その後、教師はどうなったのだろうか。プルタルコスの『英雄伝』によると、子どもたちは棒で教師を追い立てながら城内へ戻り、この知らせを聞いたファレリ市民はカミルスの正義感に心を打たれ、最終的に自発的に降伏したという。



プッサンはこの歴史的エピソードを単なる戦争の物語として描かなかった。勝利した将軍の武勇伝ではなく、正義と倫理の物語として再解釈したのである。生徒を守るべき教師が、自らの利益のために弟子たちを利用しようとした時、最も重い罰とは肉体的な処罰ではなく、生徒たちの前で権威を失うことだと示している。だからこそ、この絵は約４００年の歳月が流れた今もなお、重い問いを投げかける。教師は何によって尊敬されるのか。本当の権威はどこから生まれるのか。

