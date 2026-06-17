メッシ、史上初のＷ杯６大会出場へ　連覇目指しアルジェリア戦

「サッカーの神様」ことリオネル・メッシ（インテル・マイアミ＝写真）が、ワールドカップ（Ｗ杯）連覇に向けた準備を整えた。メッシ率いる前回王者アルゼンチンは１７日午前１０時、米ミズーリ州カンザスシティ・スタジアムでアルジェリアとの２０２６年北中米Ｗ杯グループリーグＪ組初戦に臨む。メッシがこの試合でピッチに立てば、Ｗ杯本６大会連続出場を果たした史上初の選手となる。本大会最多出場記録（２６試合）を持つメッシは、出場するたびに記録を更新することになる。メッシは前回の２０２２年カタール大会で７得点３アシストを記録し、アルゼンチンに３６年ぶりの優勝トロフィーをもたらした。フランスのキリアン・エムバペ（レアル・マドリード、８得点）に得点王こそ譲ったものの、最優秀選手賞（ゴールデンボール）はメッシが受賞した。同大会までにＷ杯通算１３得点を挙げているメッシは、今大会で４得点以上を記録すれば、ミロスラフ・クローゼ（ドイツ、１６得点、引退）を抜いてＷ杯歴代最多得点記録を更新することになる。鍵を握るのはコンディションだ。メッシはＷ杯開幕前、所属クラブの試合中にハムストリング（太もも裏の筋肉）を負傷した。しばらく試合に出場できなかったが、１０日のアイスランドとの親善試合（３－０勝利）では後半途中から出場し、ＰＫを決めて実戦感覚を取り戻した。アルジェリアのゴールを守るルカ・ジダン（グラナダ）との対戦にも注目が集まる。ルカの父は、１９９８年フランス大会でフランスを初優勝に導いたサッカー界の英雄、ジネディーヌ・ジダン氏だ。息子のルカは「家族のルーツに従う」として、昨年からアルジェリア代表としてプレーしている。父のジダン氏もフランスとアルジェリアの二重国籍を持つ。一方、ブラジルのネイマール（サントス）は、ハイチとのグループリーグＣ組第２戦を前にしても依然としてチーム練習に合流できておらず、スコットランドとの第３戦も欠場するとの見方が出ている。hjh@donga.com