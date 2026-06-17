燃油サーチャージ大幅値下げ　大韓航空は最大１０万７５００ウォン安く

米国・イスラエルとイランの戦争終結への期待感から国際原油価格が下落し、７月の国際線航空券の燃油サーチャージが今月より２０％以上低くなる。ニューヨーク往復では６月より約２１万５０００ウォン下がり、燃油サーチャージが最も高かった５月と比べると４４万ウォンも低下する。戦争前と比べれば依然として高い水準だが、夏の旅行シーズンを前に旅行客の負担はやや軽減される見通しだ。１６日の航空業界によると、７月発券分の国際線航空券には１９段階の燃油サーチャージが適用される。２７段階だった６月より８段階低い水準だ。７月の国際線燃油サーチャージは、５月１６日から６月１５日までのシンガポール航空燃料（ＭＯＰＳ）の平均価格を基準に決まる。７月適用分のＭＯＰＳ平均価格が前月比１７．５％下落したことで、燃油サーチャージの段階も引き下げられた。大韓（テハン）航空の場合、７月発券分の航空券には片道基準で最低４万６４００ウォンから最高３４万４０００ウォンの燃油サーチャージが課される。６月と比べると短距離路線は約１万５０００ウォン、長距離路線は１０万７５００ウォン低くなる。アシアナ航空の７月国際線の燃油サーチャージは片道基準で４万８５００ウォンから２７万５８００ウォンに設定され、６月と比べて区間別に１万９５００ウォンから１０万７０００ウォンまで負担が軽減される。国際線燃油サーチャージは今年２月と３月、それぞれ５段階、６段階と安定した水準を維持していた。しかし、２月末の中東戦争勃発後、国際原油価格が急騰し、４月は１８段階、５月には過去最高となる３３段階を初めて記録した。その後、先月２７段階に下がったのに続き、今回は１９段階まで低下し、２カ月連続の下落となっている。航空業界は、燃油サーチャージが安定的な低下傾向を示しているだけに、消費者負担が軽減され、それに伴って海外旅行の需要も徐々に回復すると期待している。ピョン・ジョングク記者 bjk@donga.com