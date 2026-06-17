「限界企業の淘汰は経済にプラス」　政府が急ぐべきこと

営業利益だけでは利払いもできず、不良化リスクの高い限界企業が、他の健全企業の経営活動まで萎縮させているとの韓国銀行の分析が示された。限界企業を放置すれば、健全な企業まで不良化し、「ゾンビ化」が感染症のように広がりかねないという警告だ。経済成長を阻害するゾンビ企業を精密に選別し、市場から淘汰する作業を急ぐべきだという意味である。限界企業とは、営業利益が利子費用を３年連続で下回る不良企業を指す。このような企業は財務状態が悪化し、正常な存続が難しい。しかし借金で延命している限界企業が金融資源や人的資源を先取りし、健全企業の製品を市場から締め出している。韓国銀行の報告書によると、限界企業の比率が１％ポイント上昇すると、当該産業における健全企業の投資と雇用の成長率は約０．１４～０．１８％低下することが分かった。さらに深刻なのは、悪貨は良貨を駆逐するような限界企業の悪影響が一時的なものにとどまらないことだ。韓国銀行の分析によると、この効果は２～３年間続き、大企業より中小企業、製造業より非製造業への打撃が大きいことが分かった。ゾンビ企業が多いほど取引先に対するリスクも高まる。危機時には融資を行った金融機関の不良債権問題へと波及し、危機の導火線となりかねない。非生産的な不動産に偏った資金の流れを、人工知能（ＡＩ）・半導体・バイオなどの先端産業へ振り向ける「生産的金融」を実現するには、まず障害物を取り除かなければならない。韓国銀行によると、限界企業を２５％整理すれば、経済全体の総要素生産性と付加価値はそれぞれ０．２％、０．３５％増加するという。当局と債権団は、不況期には地域経済への衝撃を懸念し、限界企業に対して融資満期の延長や返済猶予措置という人工呼吸器を装着してきた。ところが景気が回復すると、限界企業は再び延命を続けるということが繰り返されてきた。債権銀行も、多額の貸倒引当金を積まなければならない企業の淘汰より、延命を選ぶ傾向がある。こうしてゾンビ企業の淘汰が遅れた結果、２０２４年末時点の限界企業比率は１７．１％と、１４年ぶりの高水準となった。危機が発生してから後押しされるように構造改革に入れば、痛みはさらに大きくなる。協力会社や金融機関へ連鎖的な影響が及び、健全企業まで打撃を受ける。企業の不良兆候を事前に監視し、再生可能性と競争力のある企業を見極める構造改革を、これ以上先送りすることはできない。構造改革の衝撃を和らげ、その速度を高めるには、成長産業の育成と再就職支援策を並行して進める必要がある。限界企業の淘汰は、政治的な論理よりも経済原則に基づいて判断することで、より迅速に進む。