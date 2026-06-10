パク・ソンミン、パク・ヌリら韓国人声楽家、国際コンクール制覇

韓国のクラシック音楽家たちが最近、欧州で開かれた国際音楽コンクールで相次いで優勝を果たした。錦湖（クムホ）文化財団は９日、 「ベース（バス）のパク・ソンミン（２６）が、７日（現地時間）にラトビア・ユールマラで閉幕した『第４４回ハンス・ガボール・ベルヴェデーレ国際声楽コンクール』で優勝した」と９日、明らかにした。ベルヴェデーレ国際声楽コンクールは、世界の主要オペラ劇場の関係者が審査員を務めることで知られ、「声楽家の登竜門」として高く評価されている。パク氏は決勝で、ヴェルディのオペラ「ドン・カルロ」からフィリッポ２世のアリア「彼女は私のことを愛したことがない」を歌った。パク氏は「初心を忘れず、絶えず成長する声楽家になりたい」と感想を語った。また、もう１人の韓国人ファイナリストであるバスのキム・ソンジンも３位に入賞した。。同日、ポルトガルのリスボンで閉幕した「２０２６カスカイス・オペラ国際声楽コンクール」では、ソプラノのパク・ヌリ（２８）が女性部門優勝、バリトンのチェ・ジュニョン（２９）が男性部門優勝を果たした。１８～３２歳の声楽家を対象とするこのコンクールは、若手声楽家の国際舞台進出を支援するため２０２４年に創設された。パク氏は決勝で、ドニゼッティのオペラ「連隊の娘」とモーツァルトのオペラ「コジ・ファン・トゥッテ」のアリアを披露し、チェ氏はモーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」とヴェルディのオペラ「ファルスタッフ」を歌った。パク氏は「海外で得た初めての成果だけに意義深い」とし、「さらに深みのある成熟した芸術家へ成長したい」と語った。一方、コントラバス奏者のユ・シホン（２１）は７日、ドイツ・ベルリンで開かれた「第１２回ヨハン・マティアス・シュペルガー国際コントラバスコンクール」で２位に入賞した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com