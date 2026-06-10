三星、全業務にＡＩ導入へ　「組織ＤＮＡ」ごと変革

三星（サムスン）の全系列会社が、働き方と組織文化を人工知能（ＡＩ）中心へ転換する「ＡＩ大転換」に乗り出す。三星電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が今年の年頭メッセージで「組織のＤＮＡを根本から変えなければならない」と話したことが、ＡＩ転換という形で具体化しつつあるとの評価が出ている。●外部ＡＩに門戸開く三星三星は９日、全系列会社のあらゆる業務にＡＩを導入する内容のＡＩ転換計画を発表した。最大の変化は、チャットＧＰＴやジェミニ、クロードなど外部の生成ＡＩサービスを全系列会社に正式導入することだ。三星は今月中に、ソフトウエアやマーケティング分野の生産性向上にとどまらず、開発、製造など全業務領域にこれらのサービスを適用する。これまで三星は、情報流出への懸念などセキュリティ上の理由から外部ＡＩの利用を制限し、自社ＡＩモデル「三星ガウス」を活用してきた。しかし、ガウスに対する社内の評価は高くなく、一部社員は会社のパソコンで生成ＡＩを利用できないため、業務内容を個人のスマートフォンへ移して作業し、再びパソコンへ移す形で業務を行ってきた。こうした状況を受け、三星は自社開発ＡＩだけでなく、外部の優れたＡＩサービスを積極的に活用することが将来の競争力確保により重要だと判断し、利用制限を解除することにした。業界では、三星がオープンＡＩの「チャットＧＰＴエンタープライズ」など、利用者の入力データを自社モデルの学習に利用しない法人向けＡＩソリューションを採用するとみている。三星関係者は「別途のセキュリティが適用される企業間取引（Ｂ２Ｂ）契約を通じてＡＩサービスを導入する予定で、詳細事項を協議中だ」と説明した。●集中教育後、ＣＥＯが自らＡＩ統括今後、三星の全系列会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）は、△開発、△調達、△製造、△物流、△マーケティング、△販売、△サービス、△経営支援――の８大業務領域にＡＩを適用し、経営革新を自ら主導しなければならない。そのためにＡＩ教育も並行して実施する。三星は全社長団約５０人を対象としたＡＩ集中教育「ＡＩ転換（ＡＸ）ブートキャンプ」を今月中に２日間、京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）の三星人材開発院で開催する予定だ。三星が全社長団を対象にＡＩ教育を実施するのは今回が初めてとなる。各社ＣＥＯはこの場で「ＡＸビジョン」を宣言し、会社ごとのＡＩ活用業務プロセス革新案も自ら発表しなければならない。その後、三星の役員約２３００人も８月１２日まで２泊３日のＡＩ合宿教育を受ける。全社員を対象としたＡＩ教育も年内に完了する計画だ。三星がこのように全社的なＡＩ転換に乗り出すのは、今回が新たな成長機会になり得ると判断しているためだ。三星は同日、「１９９０年代のデジタル転換という大きな変化に先んじて対応したことでグローバル企業へ飛躍できた」とし、「ＡＩ時代の機会を先取りし主導していく」と表明した。また、「今回のＡＩ大転換は、三星が『ＡＩネーティブ企業』へ飛躍する出発点になる」と強調した。これまで韓国産業界の変化を主導してきた三星のＡＩ転換方針は、外部ＡＩ導入をためらってきた他企業にも影響を与えるとみられる。ＫＡＩＳＴ経営大学の裵鍾太（ペ・ジョンテ）名誉教授は、「データ流出への懸念から外部ＡＩ利用を制限してきた韓国企業は多いが、海外ではすでに大半が活用している」とし、「三星が先に道を切り開き、その過程で生じる問題を補完していけば、他企業のＡＩ転換にも役立つだろう」と語った。イ・ミンア記者 omg@donga.com