洪明甫の韓国、３２強進出確率は７０％　１６強は３３％

スーパーコンピューターが予測した洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表の２０２６北中米ワールドカップ（Ｗ杯）３２強進出確率は７０．３５％だった。スポーツデータ専門会社「Ｏｐｔａ」は２日、ホームページを通じ、今大会に出場する４８カ国の予想成績を発表した。スーパーコンピューターが１万回のシミュレーションを行った結果を基に、予想成績を算出した。それによると、韓国の３２強進出確率は７０．３５％で過去のＷ杯最高成績に並ぶ１６強に進出する確率は３３．５２％だった。韓国がグループ首位に立つ可能性は２２．６９％だった。その後の決勝トーナメント各ラウンドの進出確率は、８強１２．７４％、４強４．０２％、決勝１．３％、優勝０．３６％だった。Ａ組では、韓国の３２強進出確率は開催国メキシコ（８７．６１％）に次いで２位だった。チェコ（６３．３８％）が３位、南アフリカ共和国（４９．２９％）が４位につけた。最有力優勝候補は、「超新星」ラミン・ヤマル（ＦＣバルセロナ）を擁するスペイン（１６．１２％）だった。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１位のフランスが１２．９８％で２位となり、イングランド（１１．１８％）と前回王者アルゼンチン（１０．３６％）が続いた。優勝確率が最も低かった国は、史上初めてＷ杯本大会の舞台を踏むカリブ海の島国キュラソーだった。キュラソーは１万回のシミュレーションで一度も優勝できず、優勝確率は０％だった。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com