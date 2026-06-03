追加招集のチョ・ウィジェを気遣う主将・孫興慜

サッカー韓国代表が２０２６北中米ワールドカップ（Ｗ杯）事前キャンプ練習を行った２日、米ユタ州ヘリマンのザイオンズ・バンク・トレーニングセンター。主将の孫興慜（ソン・フンミン、３４、ＬＡＦＣ）は、練習開始からＤＦチョ・ウィジェ（２５、全北現代）を細かく気遣った。孫興慜は「（チョ・）ウィジェがいる組に行かなきゃ」と話し、チョ・ウィジェと同じ組でボール奪取練習を行った。孫興慜はチョ・ウィジェに対し、「もっと走らなきゃ」「お前は身長（１８９センチ）も高いのに空中戦で負けるのか」などと冗談交じりに声を掛け、雰囲気を盛り上げた。「練習パートナー」として事前キャンプに参加していたチョ・ウィジェが、Ｗ杯「正式メンバー」として自然にチームへ溶け込めるようにするための、孫興慜なりの配慮だった。チョ・ウィジェは、代表主力ＤＦの曺侑珉（チョ・ユミン、３０、シャルジャ）が先月３１日のトリニダード・トバゴとの強化試合で右足を負傷し、Ｗ杯出場が絶望となったため、１日に最終メンバーへ追加招集された。この日は、チョ・ウィジェが最終メンバー入り後、初めて代表練習に参加した。練習パートナーだった時には口数が少なかったチョ・ウィジェだが、この日はボールを奪われた際に大きく悔しがるなど、はるかに活発な様子を見せた。チョ・ウィジェは「（予選で）韓国のＷ杯出場に重要な役割を果たした（曺）侑珉さんが、けがで抜けた場所に入ることになり、責任の重さを感じている」とし、「自分がここでより良い姿を見せることが、ユミンさんへの少しでも慰めになるのではないかと思う」と話した。大韓サッカー協会は２日、松葉づえをついた曺侑珉が事前キャンプを離れ、チームメートと別れのあいさつを交わす映像をユーチューブに公開した。宿舎ロビーに集まった仲間たちと抱擁を交わしながら別れを告げていた曺侑珉は、目を潤ませていた。曺侑珉は協会を通じ、「チームに訪れる悪い不運は全部自分が韓国へ持ち帰り、皆が準備してきた切実な思いだけを残していくので、これ以上誰もけがすることなく、Ｗ杯で良いプレーと良い成績を残すことを心から願っている」と語った。代表は同日、李康仁（イ・ガンイン、２５、パリ・サンジェルマン＝ＰＳＧ）が合流し、「完全体」となった。李康仁は所属するＰＳＧ（フランス）の２０２５～２０２６シーズン欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝のため、代表選手の中で最も遅く事前キャンプに到着した。ＰＳＧは先月３１日、ＰＫ戦の末にアーセナル（イングランド）を破り、ＣＬ２連覇を達成したが、李康仁はベンチを守った。２日、米ユタ州ソルトレークシティ国際空港に到着した李康仁は、そのまま代表練習場へ向かい、ランニングやボール奪取練習などをこなした。金培中 wanted@donga.com