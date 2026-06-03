ジェンスン・フアン氏、崔泰源氏と再び意気投合　「直接投資したい韓国企業多い」

世界の人工知能（ＡＩ）半導体市場を主導するエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、台湾で韓国の大手企業およびスタートアップの経営陣と相次いで面会し、協力策について協議した。ＡＩ半導体にとどまらず、ロボティクスやゲームなど、「Ｋ産業」全般へと同盟の範囲を広げている。１日（現地時間）、ファン氏は台湾・台北で韓国企業の関係者約８０人を招待し、初の「コリア・パートナー・ナイト」晩餐会を開いた。三星（サムスン）電子、ＳＫハイニックス、ＬＧ、ネイバークラウド、斗山（トゥサン）など主要大企業の幹部と有望スタートアップ代表らが出席し、次世代ＡＩ産業における協力策について話し合った。この日、台湾現地ではグローバル情報技術（ＩＴ）展示会「コンピューテックス２０２６」が開幕した。フアン氏はこの席で韓国メディアの取材に応じ、「韓国はエヌビディアのエコシステムにおいて極めて重要な存在だ」とし、「ＡＩチップをはじめ、ロボティクスやＡＩファクトリー分野で韓国を支援しており、一緒にできることは多い」と語った。さらに、韓国への直接投資の可能性にも言及した。フアン氏は「韓国には優れた産業エコシステムがあり、賢い企業も多い」と評価した。今後の重点協力分野としてロボティクスを挙げ、「韓国のロボティクス発展に貢献できることを願っている」と述べた。フアン氏は同日の晩餐会場で、ＳＫハイニックスの時価総額１兆ドル（約１５００兆ウォン）クラブ入りについて、「本当に誇らしく、彼らの成功がとてもうれしい」と語った。晩餐会に先立ち、フアン氏は崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長と会い、次世代ＡＩインフラ市場におけるサプライチェーンの結束を確認するとともに、技術協力拡大策についても協議した。フアン氏は５日に来韓し、崔会長や現代（ヒョンデ）自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、ＬＧグループの具光謨（ク・グァンモ）会長、ＮＡＶＥＲの李海珍（イ・ヘジン）議長らとソウル城東区（ソンドング）で会い、「サムギョプサル会」を行うという。続いて７日には、ＮＣソフトの金澤辰（キム・テクジン）代表とも面会する。フアン氏と金氏は、２００３年に「リネージュ２」とエヌビディア「ＧｅＦｏｒｃｅ ＦＸ」の最適化協力をきっかけに、２０年以上にわたり縁を築いてきた。イ・ドンフン記者 キム・ジェヒョン記者 dhlee@donga.com