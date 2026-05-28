半導体輸出の追い風に製造業景況感改善　３年７カ月ぶりの高水準

半導体輸出の好調を背景に、製造業企業の景況感が３年７カ月ぶりの高水準となった。ただ、全産業指数は依然として１００を下回り、景気認識はなお慎重な水準にある。さらに、大企業との差が広がる中小企業の景況指標は７カ月ぶりの大幅下落となり、輸出大企業主導の成長に対する懸念も強まっている。中東戦争による物価上昇が本格的に生産コストを押し上げれば、景況感が悪化しかねないとの指摘も出ている。●企業景況感、３年７カ月ぶりの高水準韓国銀行が２７日に発表した５月の企業景気調査の結果によると、今月の全産業企業心理指数（ＣＢＳＩ）は前月比４．０ポイント上昇の９８．９となった。２０２２年１０月（９９．０）以来、３年７カ月ぶりの高水準だ。月間上昇幅も２０２３年５月（４．４ポイント）以来、３年ぶりの大きさとなった。ＣＢＳＩは、企業景気実査指数（ＢＳＩ）のうち主要指数（製造業５項目、非製造業４項目）を基に、企業の景気認識を判断するために作られた指標だ。製造業の生産、新規受注、在庫などの指標にアンケート結果を加えて算出する。１００を上回れば景気全般に対する企業心理が楽観的であることを意味し、下回れば悲観的であることを示す。中東戦争にもかかわらず、半導体など情報技術（ＩＴ）製品中心の輸出好調を背景に、５月の製造業ＣＢＳＩは１００．８となり、前月比１．７ポイント上昇した。業況や資金繰りの改善が影響した。この指数が１００を超えたのは２０２２年８月（１０２．９）以来、３年９カ月ぶりとなる。非製造業も、運輸倉庫業や卸小売業の業況改善などを背景に企業心理が改善した。韓国銀行のイ・フンフ経済心理調査チーム長は、「製造業企業は全般的に長期平均より景気を楽観視している」とし、「非製造業は輸入先多角化によって原材料需給の支障が緩和され、物流量が増加した」と説明した。●大企業と中小企業の景況感に温度差一方、大企業と中小企業の間では温度差もみられた。大企業ＣＢＳＩは前月比３．４ポイント上昇の１０３．４となり、２０２２年６月（１０４．１）以来、３年１１カ月ぶりの高水準だった。これに対し、中小企業は同期間に０．６ポイント下落の９６．２となった。２０２５年１０月に１．７ポイント下落して以来、７カ月ぶりの大幅下落となる。イ氏は、「５月の中小企業の業績は業況や資金繰りは改善したが、製品在庫の積み上がりが指数下落を主導した」とし、「原材料価格の追加上昇に備え、中小企業が先行的に在庫を確保した影響」と説明した。韓国経済人協会が売上高基準で上位６００位企業を対象に調査した結果、２０２６年６月の企業景気実査指数（ＢＳＩ）の見通しは９８．６となり、前月（８７．５）比１１．１ポイント上昇して基準線１００に近づいた。４月と５月の２カ月連続で８０台にとどまっていた指数が、１カ月で大幅に改善した形だ。製造業ＢＳＩは１０１．７となり、３カ月ぶりに基準線を上回った。半導体を含む電子・通信機器業種のＢＳＩは１２２．２で、全業種の中で最も高かった。ただ、製造業・非製造業ともに経営上の困難要因として原材料価格の上昇を挙げた。製造業企業の３２．８％、非製造業企業の１８．０％が、それぞれ原材料価格の上昇を経営上の困難と回答した。このほか、不透明な経済状況や内需低迷への懸念などを挙げる回答が多かった。全主榮 aimhigh@donga.com