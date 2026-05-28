バスケ・李賢重、長崎初Ｖ導く　韓国人初のＢリーグＰＯ・ＭＶＰ

「自分は闘犬のように最後まで食らいつくタイプだ」日本プロバスケットボール・Ｂリーグ、長崎のエース、李賢重（イ・ヒョンジュン、２６）は２７日に行われた２０２５～２０２６シーズン・ファイナル最終第３戦を前に、日本のバスケットボール専門メディアとのインタビューでこう語った。そして同日の試合では、両チーム最多となる２３得点を挙げ、チームが琉球を７２―６４で下す原動力となった。チームを創設（２０２０年）後初のＢリーグ優勝へ導いた李賢重は、プレーオフ（ＰＯ）最優秀選手（ＭＶＰ）にも選ばれた。李賢重は今ＰＯで計７試合に出場し、得点（１９．４点）とリバウンド（６．７本）の両部門でチームトップを記録した。韓国選手がＢリーグＰＯ・ＭＶＰに選ばれたのは李賢重が初めて。韓国を代表する長身シューター（２０１センチ）の李賢重は、昨季オーストラリアのイラワラで優勝を経験した後、長崎へ移籍した。そして今季はレギュラーシーズン５７試合に出場し、３ポイントシュート成功数（１８７本）と成功率（４７．９％）でともにリーグ１位となった。２０２３～２０２４シーズンの１部リーグ昇格後、２季連続で西地区１３チーム中６位にとどまっていた長崎は、今季は地区１位（４７勝１３敗）でレギュラーシーズンを終え、ついにファイナル優勝トロフィーまで手にした。李賢重は、１９８４年夏季五輪女子バスケットボール銀メダルメンバーだったソン・ジョンア氏と、元三一商業高（現・三一高）監督のイ・ユンファンさん夫妻の息子だ。ソンさんは本紙との電話インタビューで、「息子の『ハッスル精神』は私にそっくり」と笑いながら、「海外リーグで活躍している息子を見ると誇らしい。今年還暦だが、息子から最高のプレゼントをもらった」と語った。李賢重は来月４日に帰国し、韓国代表のエースとして合流する。長崎では背番号５を付けているが、代表チームでは１番を背負う。９月の愛知・名古屋アジア大会出場を控える李賢重は、母親に「自分は金メダルを取れる。心配しないで」と自信を見せたという。李賢重ら韓国代表はアジア大会に先立ち、７月３日に台湾、６日に日本と、２０２７年ＦＩＢＡバスケットボール・ワールドカップのアジア予選１次ラウンドも戦う。両試合とも京畿道（キョンギド）の高陽（コヤン）ソノアリーナで行われる。イ・ソヨン記者 always99@donga.com