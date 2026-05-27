ＢＴＳ、ＡＭＡで５年ぶり大賞　「ＡＲＭＹ、またやり遂げた」

「ＡＲＭＹ（ＢＴＳファンダム）、僕たちはまたやり遂げました（We made it once again）！」――ＢＴＳリーダーのＲＭ。ＢＴＳが、米音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（ＡＭＡ）」で、大賞格の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー（Artist of the Year）」を受賞した。２０２１年に続き２度目で、ＡＭＡ大賞受賞のアジア系ミュージシャンはＢＴＳのみ。ＢＴＳは２５日（現地時間）、米ラスベガスのＭＧＭグランド・ガーデン・アリーナで開かれた授賞式で、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」の受賞者に選ばれた。同部門ではテイラー・スウィフト、レディー・ガガ、ブルーノ・マーズ、ジャスティン・ビーバー、バッド・バニーら世界的ポップスターと競った。ＢＴＳは「ソング・オブ・ザ・サマー（Song of the Summer）」と「ベスト男性Ｋポップアーティスト」も受賞し、３冠を達成した。リーダーのＲＭは授賞式ステージで、「メンバー全員が兵役を終えた後、再びこの大切な賞をいただけて光栄だ」とし、「１３年間共に歩んできたＡＲＭＹに、いつものように最大の感謝を伝えたい」と語った。ジミンは「ワールドツアーに参加し、すべての都市で愛を送ってくれてありがとう」とし、「いつも応援と愛をくれるＡＲＭＹ、本当に愛している」と喜びを語った。ＢＴＳは今年３冠を加え、ＡＭＡ受賞トロフィーは計１４個となった。グループとしては、２０世紀を代表する人気カントリーバンド「アラバマ」（２３個）に次ぎ２番目に多い受賞記録だ。ＡＭＡはグラミー賞、ビルボード・ミュージック・アワード（ＢＢＭＡ）と並ぶ米３大音楽授賞式の一つ。各部門の候補は専門家がアルバム・音源売上やラジオ放送回数などを総合的に考慮して選定し、最終受賞者は公式ホームページなどでの１００％一般投票で決定される。ＨＹＢＥとゲフィン・レコードが共同プロデュースしたグローバルガールズグループ「ＫＡＴＳＥＹＥ」もＡＭＡで３冠を達成した。新人賞に当たる「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（New Artist of the Year）」、「ブレークスルー・ポップアーティスト」、「ベストミュージックビデオ」を受賞した。韓国人メンバーのユンチェは「メンバーと一緒にいられて感謝している」とし、「誇りを持って私たちの文化を表現し続けていきたい」と語った。昨年大ヒットしたネットフリックスのアニメ「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の主題歌「Ｇｏｌｄｅｎ」は、「ソング・オブ・ザ・イヤー（Song of the Year）」を受賞した。「ベスト女性Ｋポップアーティスト」はガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」が受賞した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com