高地で５日間の初回合宿　韓国代表「目まいがする…足が思うように動かない」

「頭では大丈夫だと思っていたが、ある瞬間から足がうまく動かなくなる」サッカー韓国代表ＤＦ金紋奐（キム・ムンファン、大田）は、標高１５００メートルで５日間トレーニングした感想をこう語った。２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグ第１、２戦を標高１６００メートルのメキシコ・グアダラハラスタジアムで戦う韓国代表は、「高地順応」を目標に、同程度の標高にある米ユタ州ソルトレークシティーに事前キャンプを設けた。イェンス・カストロプ（ボルシアＭＧ）や裵峻浩（ペ・ジュンホ、ストーク・シティー）ら招集可能な一部欧州組と国内組選手、練習パートナーら計１３人が１９日、ソルトレークシティーに到着した。彼らは到着翌日の２０日から２４日まで５日間、「ユート・サッカー・フィールド」で第１次事前トレーニングを行った。ユタ大学構内にあるサッカー場は、ソルトレークシティー中心部（１４５０メートル）より標高が約５０メートル高く、選手たちの早期順応に最適な場所と評価された。選手たちは２４日、「キックゲーム」で同グラウンド最後の練習を行った。２人１組でロングパス、クロス、ヘディングへとつなげるメニューだ。高地では平地よりボールが遠くへ飛びやすいため、この「ゲーム形式トレーニング」を通じてキックの精度を高める狙いがある。前日には２０メートル、５０メートル、７０メートルの３区間を往復するシャトルラン（往復走）も高強度で消化した。ＭＦ李東炅（イ・ドンギョン、蔚山）は、「昨日はシャトルランをしてシュート練習をし、またシャトルランをした。その前日はパス練習を高強度で行ったため、今日はキックゲームをしなければならないほどへとへとだった」とし、「高地で練習すると息は上がるが、それでも早く来て準備できるのは幸いだと思った」と語った。ＧＫ趙賢祐（チョ・ヒョヌ、蔚山）も、「今も少し目まいがし、目の前に何かあるような感じがする」としながらも、「順応過程だ。Ｗ杯では最高のコンディションで臨めると思う」と話した。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は、「高地は確かに厳しいようだ。血中酸素飽和度を測ると、到着２日目に正常範囲（９５％以上）を下回り、その後また上がった。私は４日目になってようやく正常値に戻った」とし、「２日ほど回復トレーニングを行い、昨日初めて高強度練習をした。今後合流する選手たちも序盤にしっかり回復しなければならない」と語った。代表チームは２５日に休養を取った後、２６日から米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のレアル・ソルトレーク練習場「ザイオン・トレーニングセンター」に場所を移し、第２次事前トレーニングを始める。金培中 wanted@donga.com