４０分間で８６万発　米独立記念日に史上最大級の花火

トランプ米政権が、７月４日の「米建国２５０周年記念花火大会」で約８６万発の花火を打ち上げる予定であることが分かった。例年の４０倍を超える規模だ。２２日（現地時間）の米紙ワシントン・ポストによると、花火大会を主管する業者は今年、ギネス世界記録に挑戦するため、約８６万発の花火を４０分間にわたり打ち上げると明らかにした。また、星条旗カラーの華やかな花火がイベントの最後を飾る予定だ。現在、ギネス基準の世界最大規模の花火大会は、２０１６年にフィリピンの首都マニラで行われた年越しイベントで、当時は約８０万９千発の花火が使用された。米国では毎年、独立記念日に首都ワシントンのナショナル・モールで約２万発の花火を使った花火大会が行われてきた。通常は約２０分間実施され、花火費用には約２７万ドル（約４億１千万ウォン）が投入されたと同紙は伝えた。建国２５０周年記念花火大会の場合、例年よりはるかに多額の費用がかかる見通しだが、業者側は関連費用については言及しなかった。今年の独立記念日花火大会に必要な装備は約５０台のトラックで運搬され、花火はリンカーン記念館前の水景施設、ナショナル・モール西側のウェスト・ポトマック公園、ポトマック川に設置された８隻のはしけから打ち上げられる。超大型花火大会によって大量の煙が発生し、一時的に大気汚染につながるとの懸念も出ている。同紙は、花火の爆発で発生した煙が十分に拡散しなければ、人々の呼吸器の健康に悪影響を及ぼす可能性があると伝えた。キム・ボラ記者 purple@donga.com