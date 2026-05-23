アルカラス欠場でシナーに追い風　全仏で「キャリア・グランドスラム」挑戦

男子テニス世界ランキング１位のヤニック・シナー（２５・イタリア）が、全仏オープンで「キャリア・グランドスラム」達成に挑む。今年で１２５回目を迎える全仏オープンは２４日に開幕し、来月７日までフランス・パリのローラン・ギャロスで開催される。全豪オープンで２度、ウィンブルドンと全米オープンでそれぞれ１度優勝経験のあるシナーは、四大大会のうち全仏オープンだけ制していない。シナーが今大会を制すれば、男子選手として史上１０人目のキャリア・グランドスラム達成となる。シナーは１回戦で、ワイルドカードのクレマン・タビュール（２６・フランス・世界ランキング１６５位）と対戦する。シナーは昨年の全仏オープン決勝で、ライバルのカルロス・アルカラス（２３・スペイン、世界ランキング２位）と５時間２９分に及ぶ激闘の末、２－３で逆転負けを喫した。しかし、今年はアルカラスが手首負傷で欠場することになり、シナーが最有力優勝候補に挙げられている。ベッティングプラットフォーム「カルシ」は、今大会出場選手の優勝確率予測で、シナーをトップ（７３％）に据えた。ノバク・ジョコビッチ（３９・セルビア・４位）は、今大会で男女を通じ史上初となる四大大会シングルス通算２５勝に挑戦する。ジョコビッチは２０２３年全米オープン優勝以降、四大大会タイトルから遠ざかっている。これまで全仏オープンを３度（２０１６、２０２１、２０２３年）制しているジョコビッチが、３年ぶりに王座奪還を果たし、大記録を打ち立てるか注目が集まっている。ジョコビッチは１回戦で、強力なサーブを武器とするジョバンニ・ムペシ・ペリカール（２３、フランス、８０位）と対戦する。大会ドローでは、ジョコビッチとシナーは別ブロックに入っており、対決は決勝でのみ実現する可能性がある。任寶美 bom@donga.com