韓国人監督の短編がカンヌ学生部門で２等賞　「予想もしていなかった」

チン・ミソン監督（２９）の映画「Silent Voices」が、第７９回カンヌ国際映画祭の「ラ・シネフ」部門で２等賞を受賞した。ラ・シネフは、世界の映画学校の学生による中・短編作品を上映する部門。２１日（現地時間）、フランス・カンヌのパレ・ド・フェスティバルでブニュエル劇場で行われた授賞式で、チン氏は２等賞受賞者として名前を呼ばれ、賞状を受け取った。チン氏は受賞直後、韓国メディアの取材に対し、「全く予想していなかったので、本当にありがたい。もっと良い作品を撮れるよう努力したい」と語った。「Silent Voices」は、韓国から米ニューヨークへ移住した４人家族の１日を、それぞれの視点から描いた１７分の短編映画。チン氏は成均館（ソンギュングァン）大学英文科と演技芸術学科を卒業し、米コロンビア大学大学院映画制作（ＭＦＡ）課程の修了作品として同作を制作した。今年のラ・シネフ部門には、チェ・ウォンジョン監督（弘益大学視覚デザイン学科）のアニメーション作品「鳥のラプソディー」を含め、１５カ国制作の１９作品が招待された。１等賞は、ブラジル出身で米ニューヨーク大学在学中のルーカス・アシェル監督による「Laser Cat」が受賞。３等賞は、フランスのジュリアス・ラグート＝ラーセンによる『ネバー・イナフ』と、ドイツのルーズベ・ゲゼルセやソラヤ・シャムシによる『グローイング・ストーンズ、フライング・ペーパーズ』が共同受賞した。金民 kimmin@donga.com