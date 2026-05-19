現代自動車・起亜、インド工科大学４校とＥＶ共同研究

現代（ヒョンデ）自動車と起亜（キア）は、インド最高水準の工科大学と共同で、電気自動車（ＥＶ）のバッテリーや電動化分野の中核技術の確保に向けた共同研究体制を構築する。現代自動車・起亜は１８日、インド工科大学（ＩＩＴ）のハイデラバード校、カンプール校、ヴィスヴァラヤ国立工科大学（ＶＮＩＴ）ナグプール校、テズプール大学の計４校が、現代未来モビリティ革新センターとの共同研究体制への参加に向けた契約を１５日（現地時間）に締結したと明らかにした。ＩＩＴはインド全土に２３のキャンパスを持つ同国最高峰の工科大学だ。ＶＮＩＴナグプール校やテズプール大学も、インド政府が直接運営する国立・公立工科大学で、現地では名門校として知られている。現代自動車・起亜は２０２５年にもインドの３大学と産学協力を実施している。会社側は「今回の契約締結で現代革新センターとの共同研究が事実上インド全域へ拡大した」と説明した。現代自動車・起亜は、インドの大学と共同で、バッテリーや電動化分野に加え、関連新素材の研究、人工知能（ＡＩ）基盤の双方向充電技術（Ｖ２Ｇ）プラットフォームの開発など計３９件の産学研究課題を進める予定だ。来月には、これら７大学の学長や教授陣を韓国に招き、協力案を協議するとともに、現代自動車・起亜の技術やビジョンを体験できるプログラムも実施する方針だ。李沅柱 takeoff@donga.com