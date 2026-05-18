北朝鮮女子サッカークラブ、１２年ぶり訪韓　２０日にＡＦＣ女子ＣＬ準決勝

「ネゴヒャン（私の故郷の意）女子サッカークラブを歓迎します」北朝鮮のネゴヒャン女子サッカークラブのスタッフと選手団が１７日午後２時５２分ごろ、仁川（インチョン）国際空港第１旅客ターミナル１階到着ロビーに姿を現すと、「自主統一平和連帯」や「仁川以北失郷民支援会」などの民間団体関係者約４０人が歓迎の声をあげた。しかし、ネゴヒャン女子サッカークラブのスタッフと選手３５人は、硬い表情のまま正面だけを見つめて空港を後にした。「久しぶりの訪韓だが感想を一言お願いしたい」などの記者団の質問にも無言を貫いた。この日午後、仁川空港に到着した選手団は、ヒョン・チョルユン団長やリ・ユイル監督らスタッフ１２人、選手２３人の計３５人。当初、アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）を通じて伝えられた名簿には予備選手４人を加えた計３９人が含まれていたが、最終的に３５人が韓国入りした。濃紺のスーツをそろって着用した選手団は全員、上着左側に金日成（キム・イルソン）主席と金正日（キム・ジョンイル）総書記の顔入りの肖像バッジを付けていた。選手団はそのまま空港の出口に待機していたバスに乗り込み、京畿道水原（キョンギド・スウォン）の宿舎へ向かった。北朝鮮選手団の訪韓は、２０１８年１２月に仁川で開かれた国際卓球連盟（ＩＴＴＦ）ワールドツアー・グランドファイナルズ以来、７年５カ月ぶり。特に北朝鮮女子サッカーチームの訪韓は、２０１４年仁川アジア大会以来１２年ぶりとなる。２０日午後、水原総合運動場で水原ＦＣウィミンとＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ（ＡＷＣＬ）準決勝を戦い、勝利すれば２３日にメルボルン・シティ（豪州）対東京ヴェルディ（日本）戦の勝者と決勝を戦う。ネゴヒャン女子サッカークラブは、北朝鮮のたばこ・食品国営企業「ネゴヒャン」の支援を受けている。リ・ユイル元北朝鮮女子代表監督が指揮を執り、２０２４年の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）Ｕ－１７女子Ｗ杯とＵ－２０女子Ｗ杯で北朝鮮を優勝に導いた代表選手らが多数含まれている。２０２５年１１月、ミャンマー・ヤンゴンで行われた今大会予選では、水原ＦＣウィミンを３－０で下している。今大会でも優勝候補の一角とみられている。７年５カ月ぶりの訪韓ではあるが、北朝鮮選手団は試合など公式日程以外の外部露出を最小限に抑える見通しだ。当初、北朝鮮選手団は準決勝の相手である水原ＦＣウィミンと同じホテルを使用する予定だったが、ＡＦＣ側の要請により単独で宿泊施設を使用することになった。北朝鮮側がＡＦＣに対し、選手団宿舎の分離を要請したという。準決勝前日の１９日には、ネゴヒャン女子サッカークラブなど準決勝進出４チームが参加する公式練習と記者会見が予定されている。權五赫 hyuk@donga.com