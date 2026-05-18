６・３地方選、無投票当選５０４人　過去２番目の多さ

６・３地方選で、投票を行わず当選が決まった無投票当選者が５０４人に上ることが分かった。１７日、中央選挙管理委員会によると、６・３地方選の２３４９選挙区のうち、３０７選挙区（１３％）で候補者登録が１人にとどまり、無投票選挙区に指定された。該当選挙区に登録した候補者は計５１３人だが、選管は比例・基礎議員定数の調整に伴い、５０４人が投票なしで当選すると見込んでいる。無投票当選者数としては、第２回統一地方選の７３８人に次いで過去２番目の規模となる。ただ、投開票日までに候補辞退などがあった場合、最終的な無投票当選者数は変動する可能性がある。与党「共に民主党」は、京畿道始興（キョンギド・シフン）市長など基礎自治体首長３人を含め、３０６人が無投票当選となった。全羅南道光州（チョルラナムド・クァンジュ）では、無投票当選者７２人のうち７１人が民主党所属で、１人は進歩党所属だった。全羅北道（チョルラプクト）と済州（チェジュ）道では、それぞれ４６人、８人の民主党候補が無投票で当選した。民主党は２０２２年の地方選でも、全羅南道光州で６３人、全羅北道で６２人が無投票当選している。野党「国民の力」の無投票当選者は計１９７人だった。４年前には３人いた基礎自治体首長の無投票当選者は、今回は１人も出なかった。地盤地域とされる大邱・慶尚北道（テグ・キョンサンプクト＝ＴＫ）では、無投票当選者７１人のうち６１人（８５％）が国民の力所属だった。４年前はＴＫの無投票当選者７２人のうち６８人（９５％）が国民の力所属だった。ソウルの無投票当選者は民主党が６１人、国民の力が４７人と集計された。２０２２年の地方選では民主党が５８人、国民の力が６３人で、国民の力の方が多かった。京畿道では、民主党が４年前より２４人増の５１人、国民の力は７人増の３４人が、それぞれ無投票で当選した。イ・スンウ記者 suwoong2@donga.com