釜山の大深度地下道路付近でまた地盤沈下　１カ月ぶり

釜山市北区万徳洞（プサンシ・プック・マンドクトン）と海雲台区栽松洞（ヘウンデグ・チェソンドン）を地下で結ぶ「万徳センタム都市高速化道路（大深度）」付近の道路で、再び地盤沈下現象が発生した。今年２月の開通以降、沈下事故や通報が相次いでいるが、釜山市が明確な原因を特定できず、市民の不安が高まっている。１７日、釜山市によると、この日午前９時１８分ごろ、東莱区萊城（トンネグ・ネソン）地下車道・明倫洞（ミョンニュンドン）方面進入路付近の道路で、大深度道路の上を走行していた車両の運転手から「地盤が沈むように揺れる」との通報が寄せられた。現場には市建設本部とともに、大深度道路の施工会社であるＧＳ建設の関係者も出動した。当局は地下車道の明倫方面進入路２車線と、反対側のキョデ方面進出路１車線を閉鎖した上で調査を進めた。この影響で、休日の東莱区一帯では激しい交通渋滞が発生した。万徳センタム大深度道路は、今年２月１０日に開通した全長９．６キロ、往復４車線規模の地下道路だ。北区と海雲台区を直接結び、移動時間を約３０分短縮できる釜山初の大深度地下道路として注目を集めた。２０１９年１１月に着工し、国費８９８億ウォン、市費１１２９億ウォン、民間投資５８８５億ウォンの、計７９１２億ウォンが投入された。しかし、開通直後から地盤沈下の通報が相次いでいる。先月５日には、萊城地下車道４カ所と、大深度道路の海雲台区方面付近にある水営江辺（スヨンガンビョン）地下車道２カ所で、道路の亀裂と一部沈下現象が同時に発生した。翌日には、水営江辺地下車道の盤如洞（パンヨドン）方面でも浅い陥没現象が確認された。当時、釜山市は、大深度道路工事後に土を埋め戻す「埋め戻し工事」が不十分だった可能性に重点を置き、２週間にわたり地盤沈下区間について地中レーダー（ＧＰＲ）探査を行った。しかし、地下の空洞など直接的な異常兆候は確認されなかった。キム・ヒョスク釜山市建設本部長は「きょうも道路の一部区間がわずかに沈下したように見えたため、既存舗装を撤去した後、再舗装作業を進めた」とした上で、「シンクホールのように地下が空洞化して突然崩壊した状況ではなく、大規模な埋め戻し工事を再び行うわけではない」と説明した。市はこの日の補修工事の完了後、１８日午前４時から道路規制をすべて解除する方針だ。釜山＝カン・ソンミョン記者 smkang@donga.com