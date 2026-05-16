ＡＩデータセンター需要急増で銅価格最高値　リチウムも３倍に

人工知能（ＡＩ）と地政学的不確実性が世界の産業用鉱物市場を揺さぶっている。ＡＩインフラに使われる銅は、爆発的に増えた需要に供給が追いついていない。ここに中国の硫酸輸出禁止が重なり、銅価格は史上最高値に跳ね上がった。硫酸は銅精錬に必要な核心原材料で、硫酸供給不足が銅価格の上昇をさらにあおっている。環境対応型電力インフラやエネルギー貯蔵装置（ＥＳＳ）に不可欠なリチウム価格も、底値の約３倍水準まで上昇した。１３日（現地時間）、米ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で７月物銅先物価格は１ポンド当たり６．６ドルで取引を終えた。史上最高値を更新した前日（６．６４ドル）よりやや下落したが、強含みが続いている。「ドクター・コッパー（Dr.Copper）」の異名を持つ銅は、世界景気を占う先行指標とされる。景気回復への期待が高まれば需要が増え価格が上昇するため、銅価格に先行して反映される傾向がある。最近の銅価格上昇はＡＩが主導した。グーグル、マイクロソフト、アマゾンなど世界のビッグテックが大規模に構築を進めるデータセンターでは、電力供給・配電、熱管理・冷却、データセンター内外をつなぐケーブル（電線）などに大量の銅が使われる。エネルギーコンサルティング会社ウッド・マッケンジーは昨年１０月の報告書で、２０３０年までにＡＩ電力網向け銅需要だけで年間１１０万トンに達すると予測した。高価な半導体とは異なり、データセンター建設費に占める銅の割合は１％未満にとどまるため、銅価格が上昇しても需要が減りにくく、価格上昇につながっている。ロシア・ウクライナ戦争が続く中、欧州各国が再軍備に乗り出し、その最中に中東戦争まで拡大したことも銅需要を押し上げた。欧州防衛庁（ＥＤＡ）によると、１５５ミリ砲弾１発には銅０．５キロが使用されており、ウクライナは戦争で１日に数千発を使用した。ウッド・マッケンジーは、欧州が国内総生産（ＧＤＰ）の３．５％まで国防費を増やした場合、今後１０年間で年間２万５０００～４万トンの銅需要が追加で発生すると見込んでいる。中国の硫酸輸出禁止も銅供給網に影響を及ぼした。銅精製工程には硫酸が必要だが、中東は硫酸原料となる硫黄の主要供給地だ。米国とイランの戦争でホルムズ海峡が封鎖され、中東産硫黄の供給が制限されると、中国は今月から輸出停止に乗り出した。中国政府の公式発表はなかったが、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）など中華圏メディアは、中国政府が硫酸メーカーに輸出停止方針を通知したと報じた。蓄電池の核心鉱物であるリチウム価格も、１２日時点で１キロ当たり２４．１４ドルまで上昇し、１キロ当たり７ドル台で取引されていた昨年５～７月の底値に比べ３倍超となった。リチウム価格は今年に入ってだけでも７０％以上上昇した。リチウム価格は、電気自動車（ＥＶ）への投資が急増した２０２２年には１キロ当たり７０ドルを超えるなど急騰したが、ＥＶキャズム（一時的需要鈍化）の影響で８０～９０％ほど急落した。しかし最近は、ＡＩデータセンター向け無停電電源装置（ＵＰＳ）や電力系統用バッテリーエネルギー貯蔵システム（ＢＥＳＳ）需要が拡大している。中国が高コスト鉱山への供給調整誘導に乗り出し、ジンバブエ産リチウム精鉱の輸出支障まで重なって供給が減少すると、価格は再び上昇した。ＬＳ証券のホン・ソンギ研究員は「昨年のリチウム需要増加分の５０％以上がＥＳＳ部門から生まれた」とし、「需要面ではＥＳＳが下支え役となり、供給調整に伴って在庫も減少しているため、追加的な価格上昇が予想される」と説明した。ホン・ソクホ記者 will@donga.com