「ブルダック神話」築いた三養食品の金廷修副会長、会長昇格へ

世界的な「ブルダック」ブームを主導してきた三養（サムヤン）食品の金廷修（キム・ジョンス）副会長（写真）が会長に昇格する。三養食品は１２日に取締役会を開き、金氏の会長昇格を決議したと１５日明らかにした。就任日は６月１日。金氏の昇進は、２０２１年１２月に総括社長から副会長へ昇格して以来、約５年ぶりとなる。三養食品は「今回の昇進は、グローバル事業成長への対応と、リーダーシップおよび責任経営強化のための決定だ」と説明した。金氏は、三養食品の創業者である故全仲潤（チョン・ジュンユン）名誉会長の嫁だ。結婚後は専業主婦として過ごしていたが、三養食品が牛脂騒動の影響で苦境に陥っていた１９９８年に入社した。金氏は、２０１２年発売の三養食品の代表ブランド「ブルダック炒め麺」を世界的ブランドへ成長させた立役者と評価されている。副会長就任当時の２０２１年に６４２０億ウォンだった売上高は、２０２５年には２兆３５１７億ウォンへ増加し、同期間の営業利益率も１０％から２２％へ上昇した。今回の昇格を機に、三養食品のグローバル経営体制への転換もさらに加速するとみられている。ナム・ヘジョン記者 namduck2@donga.com