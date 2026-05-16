２２代国会の法案可決率７．５％　歴代最低水準

２２代国会前半期の法案可決率が７．５％にとどまり、２１代国会を大きく下回ったことが分かった。昨年１２月３日の非常戒厳などを経て与野党対立が激化し、暮らしに関わる法案の処理まで遅れているとの指摘が出ている。１５日、国会議案情報システムによると、２２代国会が発足した２０２４年５月３０日から今月１４日までに発議された法案１万８４７３件のうち、本会議で可決された法案は１３９７件にとどまり、可決率は７．５％だった。法案が１００件発議されても、国会を通過するのは７件余りに過ぎない計算だ。歴代国会と比べても最も低い水準となった。前半期国会基準では、１９代国会の可決率は１５．４％、２０代は１３．２５％、２１代は１１．５％だった。国会の法案可決率低下は、法案提出件数が増え続ける一方、与野党対立で法案の審査や処理が遅延したためと分析されている。２２代国会は発足直後から、予算削減や国務委員の「連続弾劾」を巡って与野党が激しく対立した。李在明（イ・ジェミョン）政権発足後も、３大特検（内乱、金建希、殉職海兵隊員）や「検察改革」法案の処理を巡り衝突が続き、フィリバスター（無制限討論）や常任委員会ボイコットも大幅に増えた。このため、不動産供給対策支援法案などの民生法案は、常任委や本会議に係留された状態となっている。イ・ジェムク韓国外国語大学政治外交学科教授は「暮らしに関わる立法を先に処理し、政争を後回しにする『合意の政治』が失われた」と話した。ク・ミンギ記者 koo@donga.com