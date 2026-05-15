ＢＴＳ、マドンナとともにＷ杯ハーフタイムショー出演へ

ＢＴＳ（防弾少年団）が、２０２６北中米ワールドカップ（Ｗ杯）決勝戦で開催される「ハーフタイムショー」のステージに立つ。Ｗ杯で米プロフットボール（ＮＦＬ）のスーパーボウルのようなハーフタイムショーが開かれるのは史上初めて。国際サッカー連盟と国際市民運動団体「グローバル・シチズン」は１４日（現地時間）、「ＢＴＳがポップスターのマドンナ、シャキーラとともに、７月１９日（現地時間）に米ニューヨーク・ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開かれるＷ杯決勝ハーフタイムショーで共同ヘッドライナーを務める」と発表した。今回のハーフタイムショーは、グローバル・シチズンとバンド「コールドプレイ」のメンバー、クリス・マーティンが共同企画した。グローバル・シチズンは貧困撲滅を目標に、気候変動や保健などグローバル課題に取り組むキャンペーンを続けてきた団体。子どもの教育やサッカーへのアクセス拡大のため設立された「ＦＩＦＡグローバル・シチズン教育基金」などを運営している。今回のハーフタイムショーには、人気番組「セサミストリート」と「マペット」のキャラクターたちも出演者として名を連ね、幅広い観客層が楽しめる舞台になる予定だ。ＢＴＳは所属事務所ビッグヒットミュージックを通じ、「世界が一つになる意義深い舞台に立てることを大変光栄に思う」とし、「音楽は希望と和合を伝える普遍的な言語だと信じている。Ｗ杯で世界中の視聴者とそのメッセージを共有し、子どもたちの教育機会拡大に力を添えられることに、より大きな意味を感じる」とコメントした。米音楽メディア「ビルボード」によると、ＦＩＦＡのＷ杯決勝で史上初めて開かれるハーフタイムショーは、約１１分間行われる予定だ。米紙ニューヨーク・タイムズは「マドンナはグラミー賞を７回、シャキーラは４回受賞しており、ＢＴＳはグラミー賞候補入りした初のＫポップグループだ」とし、「Ｗ杯に音楽公演が導入されることで、普段サッカーを見ない視聴者の関心も呼び込めるだろう」と期待を示した。来月開幕する北中米Ｗ杯では、これまで以上にＫポップの存在感が際立つとみられている。BLACKPINK（ブラックピンク）メンバーのリサは、来月１２日にロサンゼルスのソーファイ・スタジアムで開かれる米国対パラグアイの開幕戦に先立ち、ケイティ・ペリー、フューチャー、ＤＪサンジョイらとともに公演を行う。Ｗ杯関連公演にＫポップ歌手が出演したのは、ＢＴＳメンバーのジョングクが初めてだった。ジョングクは２０２２カタールＷ杯開幕式で、公式テーマ曲「Dreamers」をカタール人歌手ファハド・アルクバイシとともに歌った。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com