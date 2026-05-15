「商品券で返済」　新手の違法高利貸しグループなど１５５３人摘発

警察が昨年１１月から今年４月までの６カ月間、違法高利貸しを特別取り締まりし、１５００人以上を摘発した。警察庁国家捜査本部は１４日、特別取り締まりを通じて違法高利貸し組織の１５５３人を摘発し、このうち５１人を逮捕したと明らかにした。摘発人数は前年同期比１９．０％増加した。被害者１９２３人のうち、２０～３０代が９９９人（５２．０％）と半数を超えた。特に、金を貸した後に商品券で返済させるなど、新手の手口を使った組織が多数摘発された。釜山（プサン）警察庁広域捜査隊は２０２４年８月から最近まで、こうした手口で高利返済を要求し、返済できなければ警察に「商品券詐欺に遭った」と告訴して示談金まで要求していたグループ３人を逮捕した。低信用者に金を貸す代わりに携帯電話を契約させたり、家電製品をレンタルさせたりした後、それを転売していた、いわゆる「内需貸付」ブローカーら８２人も摘発された。また、金を貸す際、債務者の家族や友人の連絡先を担保名目で入手し、それを口実に債務者を圧迫するなど、債権回収法違反で摘発された者は９５５人に上った。警察は１０月まで特別取り締まりを続ける方針だ。警察庁は「年利６０％を超える違法高利貸しは、元本すら返済義務がないため、『違法私金融ワンストップ総合・専担支援システム』（１６００－５５００）へ積極的に通報してほしい」と呼びかけた。クォン・グヨン記者 9dragon@donga.com