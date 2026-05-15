「苦情が怖い」　教師たちが避ける「教師の日」

京畿道（キョンギド）北部のある中学校に勤務する教師のチェ氏（３０）は、１５日の教師の日を前に年次休暇を取得した。教師の日をめぐって生じかねない不要な誤解を、あらかじめ遮断しようとの考えからだ。チェ氏は「学校側から『いかなる贈り物も受け取るな』との指針が下りている」とし、「気持ちを示そうとする行為を冷たく断るのもつらいし、悪質な苦情を入れる保護者の標的になるかもしれないので、むしろ席を外すことにした」と語った。●「手紙すら誤解招きかねない」…冷え込む教育現場このように、本来は感謝と祝福の意味を込めるべき教師の日が、教育現場では「避けたい日」へと変わりつつある。教師たちが教師の日を負担に感じる背景には、２０１６年施行の不正請託禁止法がある。国民権益委員会によると、教師の日に児童生徒代表などが公開の場で渡すカーネーションを除き、教師への個別の贈り物は禁止されている。強化されたコンプライアンス重視の流れが、最近相次ぐ悪質苦情問題と重なり、ささいな好意ですら「不正請託」苦情の口実になり得るとの不安が広がっている。中学校教師のイ氏は、１５日に予定されている学校の体育大会がむしろありがたいと語った。イ氏は「以前、隣の学校の教師が（不正請託禁止法上）認められている手紙を受け取ったが、別の保護者から『手紙を渡した生徒を優遇しているのではないか』と疑われるのを見た」とし、「保護者や生徒の好意を断る過程で精神的消耗が大きい。今年は体育大会の日程に紛れて過ぎていくので気が楽だ」と話した。現場では、過度な法解釈をめぐる論争も続いている。慶尚北道（キョンサンプクト）教育庁は１３日、教師向け業務ポータルに掲載した「分かりにくい不正請託禁止法の完全整理」というバナーで、「児童生徒が自発的にケーキを準備しても、教師と一緒に分けて食べることはできない」と記載したが、議論を呼び削除した。現場では「教師は食べられない教師の日のケーキを児童生徒同士で分け合って、何を学べというのか」との批判が相次いだからだ。教育庁側は「昨年、関連問い合わせが多く寄せられたため、案内目的で掲載した」と説明した。●教師の９４％「尊重されていない」…広がる「教レグジット」教師たちの士気低下も年々深刻化している。この日、教師労働組合連盟が教師の日を前に全国の幼稚園、小中高校教師７１８０人を対象に行った調査では、「教師の教育的価値と献身が社会的に尊重されている」との設問に、「そう思う」と答えたのは回答者の５．６％にとどまった。「教職生活にやりがいや誇りを感じる」と答えた教師も３４．４％にすぎなかった。教師と、「去る」を意味する英単語「ｅｘｉｔ」を組み合わせた「教レグジット」を悩む教師も増えている。最近１年間で転職または辞職を考えたことがあると答えた教師は５５．５％で、半数を超えた。教壇を離れたい理由としては、「保護者の悪質な苦情」（６２．８％）が最も多く、続いて「給与など待遇への不満」（４２．１％）、「児童生徒による教育活動侵害」（３３．６％）の順だった。全国教職員労働組合（全教組）が全国教師１９０２人を対象に行ったアンケートでも、「教師が教育活動に専念できる条件が保障されている」と考える教師は１４．７％にとどまった。これについて教師労組は「教師のやりがいを壊し、教職アイデンティティーを崩壊させることが、教権侵害の本質的危険だ」とし、全教組は「教師たちが切実に求めているのは、法的保護装置と構造改善だ」と訴えた。チョン・ソヨン記者 安東＝ミョン・ミンジュン記者 cero@donga.com