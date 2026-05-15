Ｋビューティーを追い風に…中小企業のオンライン輸出３億ドル突破

今年第１四半期（１～３月）の中小企業によるオンライン輸出額が、Ｋビューティーの人気を追い風に３億ドル（約４４６９億ウォン）を突破した。中小ベンチャー企業部が１４日に発表した「２０２６年第１四半期中小企業オンライン輸出動向」によると、第１四半期の中小企業のオンライン輸出額は３億ドルで、前年同期（２億２０００万ドル）比３８．２％増加した。第１四半期としては過去最高の実績となった。オンライン輸出は、アマゾンのようなプラットフォームを通じて海外から受注した取引を指す。オンライン輸出を行う中小企業数も前年同期比１４．４％増の２７３５社となり、第１四半期基準で過去最多と集計された。オンライン輸出全体に占める中小企業の割合は７０％だった。化粧品輸出が中小企業のオンライン輸出増加をけん引した。輸出額上位５品目のうち、化粧品が６５．８％を占めた。化粧品のオンライン輸出額は前年同期比７４．２％増の２億ドル（約２９７９億ウォン）で、第１四半期として過去最高を記録した。国別では、米国向けと中国向け輸出がそれぞれ６０．８％、９０．８％増加。英国（２８２．８％増）、オランダ（１３３．８％増）など欧州市場でも、Ｋビューティーの人気を背景に大幅に伸びた。一方、オンライン輸出で２番目に大きい割合（７．７％）を占める衣類は、前年同期比２．２％減の２３００万ドル（約３４２億６３００万ウォン）だった。ナム・ヘジョン記者 namduck2@donga.com