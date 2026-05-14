教権侵害で…教員の半数「職業的誇り低下」

ここ１、２年で、教員２人に１人が職業的誇りが大きく低下したと感じていることが分かった。転職や名誉退職を検討するほど低下したと答えた教員も１６％を超えた。悪質な苦情や児童虐待通報の脅しなど、教権侵害が積み重なった結果と受け止められている。韓国教員団体総連合会は「教師の日」を前にした１３日、こうした内容の教員意識調査結果を発表した。調査は先月２７日から今月５日まで、全国の幼稚園、小中高校、大学教員ら約８９００人を対象に実施された。調査結果によると、ここ１、２年で職業的誇りが「低下した」との回答は４９．２％だった。無力感を感じる場面としては、「学生・保護者から信頼されず、教権が侵害される時」（６７．９％）が最も多かった。教職離れや新規教職忌避の原因としては、「無分別な児童虐待通報や保護者からの苦情への露出」（２８．９％）が最も多った。続いて「低い給与と手当据え置き」（２８．１％）、「生活指導の無力化や教権侵害に対する保護装置の不在」（２３．５％）の順だった。また、教員の６１．６％は来月の教育監選挙で、「教権保護と教員権益向上」を重視する候補を選ぶと答えた。カン・ジュホ韓国教総会長は、「形式的な『教師の日』記念式典よりも、暴行や児童虐待通報、悪質な苦情への恐怖なく教育に専念できる教権保護法制が必要だ」と強調した。崔예나 yena@donga.com