韓国代表・金紋奐　カウンター攻撃の鍵握る右ＷＢ「裏抜けは自分の武器」

「自分もいつか、あの舞台に立てるのだろうか」ドイツで開かれた２００６年ワールドカップ（Ｗ杯）をテレビで見守っていた１１歳のサッカー少年、金紋奐（キム・ムンファン、３１、大田ハナシチズン）の夢は、１６年後に現実となった。金紋奐は２０２２年カタールＷ杯で、韓国が戦った全試合にフル出場し、１６強入りに貢献した。しかし、自身初のＷ杯を終えた後も、「まだ見せられるものが多い」という思いが心に残っていた。それから再び４年。３０代に入った金紋奐は、自身にとって最後のＷ杯になるかもしれない２０２６年北中米（米国、メキシコ、カナダ）Ｗ杯を見据えている。金紋奐は「心構えは４年前と大きく変わらない。もう一度チャンスが与えられるなら、前回大会よりさらに上を目指したい」と語った。金紋奐は代表チームで、３バック戦術の核心ポジションである「ウイングバック」を務める。ウイングバックは基本的には守備的ポジションだが、カウンター時にはウイングのように攻撃参加する。中央（チュンアン）大在学時代にウイングとしてプレーしていた金紋奐は、自身最大の武器として、「オフ・ザ・ボール（off the ball）」の状況でも相手に脅威を与えられる裏抜け能力を挙げた。洪明甫（ホン・ミョンボ）韓国代表監督（５７）も、こうした金紋奐の長所を積極的に活用している。金紋奐は「監督からは、スピードを生かした背後への抜け出しをよく求められる」とし、「相手陣深くまで上がった時、後方へ戻して回るより、できるだけ思い切ってクロスやラストパスを狙いたい」と話した。攻守両面でプレーするサイドの選手に最も重要な資質は、スピードと運動量だ。金紋奐は２０２２年カタールＷ杯で、韓国選手の中で最速スピードを記録し、それを証明した。ブラジルとの決勝トーナメント１回戦では最高時速３４．８キロをマークした。金紋奐はカタールＷ杯４試合で計４２．８２４キロを走り、黄仁範（ファン・インボム、４５．０３７キロ）に次ぐ韓国選手２位の記録だった。育成年代から、水原（スウォン）セリュ小の先輩で「酸素ボンベ」と呼ばれた朴智星（パク・チソン、４５、引退）に似ているとの評価がつきまとった理由だ。金紋奐は体力維持の秘訣として、妻のイ・ジュリ氏（３０）の「手料理」を挙げた。「妻のカルビチムやテンジャンチゲを食べると力が湧いてくる」と笑った。釜山（プサン）アイパーク、ロサンゼルス（ＬＡ）ＦＣ（米国）、全北現代（チョンブク・ヒョンデ）、アル・ドゥハイル（カタール）など国内外のクラブを経験した金紋奐は、２０２４年６月に大田（テジョン）へ移籍した。金紋奐加入当時、下位圏をさまよっていた大田は、昨季クラブ史上最高成績となるＫリーグ１・２位を記録した。今季序盤はやや低迷したが、５位（勝ち点１６・４勝４分け４敗）まで順位を押し上げ、反転攻勢★への足場を築いた。金紋奐は「下り坂があれば上り坂もあると思っている」とし、「大田で初のＫリーグ１優勝トロフィーを掲げたい」と語った。大田は９日、ホームの大田ワールドカップ競技場で、６位の浦項スティーラーズ（勝ち点１６）とＫリーグ１第１３節を戦う。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com