資金支援打ち切りのＬＩＶゴルフ　スター選手ら「生き残り」模索

「もし（ＬＩＶゴルフが）解決策を見いだせなければ、自分のユーチューブチャンネルを３倍以上に成長させたい」ＬＩＶゴルフの看板選手、ブライソン・デシャンボー（３３・米国）は７日、米ワシントンのトランプ・ナショナル・ゴルフクラブで開かれるＬＩＶゴルフ・バージニア大会を翌日に控えた記者会見で、こう語った。ＬＩＶゴルフの「資金源」となってきたサウジアラビア政府系ファンド（ＰＩＦ）が、来年から資金支援を打ち切る方針を決めたことで、デシャンボーは米男子ツアー（ＰＧＡ）への復帰ではなく、「ユーチューバー」として活路を見いだそうとしている。今年末でＬＩＶゴルフとの契約が切れるデシャンボーは、ＰＩＦの支援打ち切り発表前まで、５億ドル（約７２５８億ウォン）規模の再契約を協議していた。デシャンボーは「ＰＩＦの支援打ち切りの話を聞き、大きな衝撃を受けた。数カ月前までは『２０３２年まで資金支援が確保されている』と聞いていた。こんな事態になるとは全く予想していなかった」と語った。ユーチューバーとしての競争力は十分だ。デシャンボーはすでに登録者２７９万人のユーチューブチャンネルを運営している。ＰＧＡツアー大会には出場できないが、４大メジャー大会には出場可能だ。デシャンボーは２０２４年の全米オープン優勝をはじめ、メジャー大会で安定した成績を残しており、マスターズを含む全メジャー大会の出場権を保持している。生き残り策を模索しているのはデシャンボーだけではない。スペイン出身のスタープレイヤー、ジョン・ラーム（３２・スペイン）は前日の６日、「ＤＰワールドツアー（旧欧州ツアー）との対立を解消した」と話した。２０２３年１２月にＬＩＶゴルフへ移籍したラームは、２０２４年からＰＧＡツアーが４０％出資するＤＰワールドツアーと罰金問題で対立していたが、ＰＩＦの資金支援中断発表から１週間後、未納罰金を全額支払うことを決めた。米経済誌フォーブスによると、ＤＰワールドツアーがラームに科した罰金は約３００万ドル（約４３億６８００万ウォン）という。ただ、ラームがＤＰワールドツアーとの和解をＰＧＡツアー復帰への足掛かりとするかは不透明だ。ラームはＰＧＡツアー復帰について、「まだ考えたくない問題だ」と話した。昨年までＬＩＶゴルフでプレーしていた「メジャーハンター」のブルックス・ケプカ（３３・米）は、今年初めに「復帰メンバープログラム」を通じ、早々にＰＧＡツアーへ戻っている。イ・ソヨン記者 always99@donga.com