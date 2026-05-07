ソン・ソンムン、ＭＬＢ初先発で逆転決勝打

ソン・ソンムン（３０、サンディエゴ・パドレス、写真）が、米大リーグ（ＭＬＢ）初安打を逆転決勝打で飾った。ソン・ソンムンは６日、米カリフォルニア州オラクルパークで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツとのアウェー戦に９番・二塁手で先発出場した。「ルーキー」ソン・ソンムンにとって初の先発出場試合だった。先月２７日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で代走としてメジャーデビューした後、再びトリプルＡへ降格していたが、二塁手ジェイク・クロネンワース（３２）が脳震とうの後遺症で負傷者リスト（ＩＬ）入りしたため、再昇格を果たした。ソン・ソンムンは、再び巡ってきたチャンスを逃さなかった。３－４とリードを許した４回表２死一、二塁で、相手先発ローガン・ウェブ（３０）のカッターを捉え、左中間を破る適時二塁打でメジャー初安打を記録した。走者２人がともに生還し、チームは５－４と逆転した。ソン・ソンムンは、ジャクソン・メリル（２３）の安打の際、デビュー後初得点も記録した。８回には内野安打と盗塁で二塁へ進み、ジャクソンの二塁打でこの日２点目のホームを踏んだ。ソン・ソンムンはこの日、逆転決勝打を含む４打数２安打２打点２得点の活躍で、チームの１０－５の勝利に貢献した。ジャイアンツの１番・右翼手で先発出場した李政厚（イ・ジョンフ、２８）は、４打数１安打１打点１得点を記録した。金慧成（キム・ヘソン、２７、ロサンゼルス・ドジャース）は敵地でのヒューストン・アストロズ戦に８番・遊撃手で先発出場し、５打数１安打１得点を記録。韓国プロ野球キウム出身の３野手がそろって安打を放った。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com