女子高校生殺害容疑者「犯行２日前から刃物を持ち歩いた」

光州（クァンジュ）市の繁華街で面識のない女子高校生を殺害し、男子高校生にもけがを負わせた２０代の容疑者が、犯行２日前から刃物を持って街を徘徊していたことが分かった。警察は計画犯罪の可能性に重点を置き、犯行動機や経緯を調べている。光州広域市の光山（クァンサン）警察署は６日、殺人容疑者のチャン容疑者（２４）が犯行に使用した長さ約４０センチの調理用包丁を、光州市光山区月桂洞（ウォルゲドン）の公園駐車場で発見したと明らかにした。チャン容疑者は前日午前０時１１分ごろ、月桂洞の路上で女子高校生（１７）を殺害し、制止しようとした男子高校生（１７）にも刃物を振り回して殺害しようとした疑いが持たれている。チャン容疑者は犯行直後に逃走したが、自宅近くで逮捕された。逮捕当時、犯行に使用したものとは別の刃物１本も所持しており、警察は逃走経路を追跡して犯行に使われた刃物を発見した。警察の調べに対し、チャン容疑者は「犯行２日前から家から刃物を持ち歩いていた」と供述したという。車と徒歩で２日間にわたり光州市内を歩き回っていたことも分かった。チャン容疑者は「極端な選択をしようと方法を４、５通りほど考えていた」と供述した。警察は、２日間にわたり街を徘徊していた点などを踏まえ、計画犯罪の可能性を調べている。チャン容疑者の精神状態について、警察は「数時間にわたる取り調べの過程で、比較的落ち着いて自らの立場を説明していた」と明らかにした。チャン容疑者はこれに先立ち、警察に対し、「生きるのがつまらず、自ら命を絶とうとしていた」とし、「被害女子生徒と偶然何度もすれ違い、衝動的に犯行に及んだ」と主張した。警察は同日午後、チャン容疑者について拘束令状を請求した。拘束前被疑者尋問（令状実質審査）は７日に開かれる予定だ。警察は近く身元情報公開審議委員会を開き、チャン容疑者の身元公開の可否を決める方針だ。光州警察庁は「犯罪の重大性などを考慮すると、身元公開審議対象に該当すると判断した」と説明した。李亨胄 peneye09@donga.com