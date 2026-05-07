デビュー４０周年の曺秀美さん、「自分に『よくやった』と言ってあげたい」

「一つは感謝の気持ち、もう一つは『よくやった、曺秀美。ここまでよく来た。立派だ』。４０年前の自分にそう言ってあげたい」ソプラノ歌手の曺秀美（チョ・スミ）さん（６３）が、世界舞台デビュー４０周年を迎え、自身の音楽人生を込めたアルバムを発表し、全国ツアーに乗り出す。６日にソウル江南（カンナム）のホテルで開かれた記者会見で、曺さんは「決して平坦な道ではなかったが、それでも一生懸命、本当に誇らしくここまで来られたと思う」と語った。曺さんは１９８６年、イタリアのヴェルディ劇場で国際舞台デビューを果たした。その後、ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場、ザルツブルク音楽祭など世界最高峰の舞台でトップソプラノとして活躍してきた。韓国の金冠文化勲章（２０２３年）、フランス芸術文化勲章コマンドゥール（２５年）なども受章した。４０周年プロジェクトの第一歩となるのがスペシャルアルバム「ＣＯＮＴＩＮＵＵＭ」だ。曺さんは、ＳＭエンターテインメントのクラシック・ジャズレーベル「ＳＭクラシックス」と専属レコーディング契約を結び、今回のアルバムを発売する。「ＣＯＮＴＩＮＵＵＭ」はラテン語で「継続する」という意味。過去を振り返るだけでなく、今後の音楽的方向性も込めた。曺さんは「回顧や記録にとどまらず、これからどのような音楽を分かち合えるかを考えながら制作した」と説明した。アルバムには、これまで音源化してこなかった高難度のコロラトゥーラ・アリアや国内外の作曲家の新曲など１１曲が収録された。ＥＸＯのスホとのデュエット、バイオリニストのダニー・グーのフィーチャリングも含まれている。曺さんは「私にとってはＳＭが持つ世界的なグローバルネットワークが重要だった」とし、「洗練され厳格なクラシックの枠を越え、より多くの人にクラシックを知ってほしかった」と語った。記者会見に同席したＳＭエンターテインメントの李聖洙（イ・ソンス）ＣＡＯ（最高管理責任者）は、「ＳＭエンターテインメントより１０年早く韓国音楽を世界に紹介した方だ」とし、「クラシックとＫポップ、さらに韓国文化産業の貴重な出会いになればと思う」と語った。曺さんは９日、慶尚南道昌原市（キョンサンナムド・チャンウォンシ）の城山（ソンサン）アートセンター公演を皮切りに全国ツアーも行う。昌原は曺さんの両親が生まれ育った故郷だ。曺さんは「両親は私のキャリアに最も大きな勇気を与えてくれた存在」とし、「今はそばにいないが、アルバムをライブで聴かせたかった」と語った。父親は０６年、母親は２１年に他界した。ツアーは１２月までソウル、富川（プチョン）、麗水（ヨス）、安東（アンドン）などで開催される。７月５～１１日には、フランス中部ロワール地方の古城「シャトー・ド・ラ・フェルテ・アンボー」で第２回曺秀美国際声楽コンクールが開催される。今年は世界５５カ国から約５００人が応募した。曺さんは「レベルが非常に高く、７月が終わった後に『韓国の声楽家が何位だった』と言えるか心配になるほど」とし、「受賞者たちとの公演は、私の４０周年記念公演よりワクワクする。母親や姉のような気持ち」と語った。「３０年間、一生懸命やって多くのことを成し遂げました。だからこそ、この時点で私にできることは、多くの人に分かち合い、与えることなのだと思います」。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com