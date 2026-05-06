三星とＬＧ、米「ディスプレイ・ウィーク」でＯＬＥＤ新技術披露

三星（サムスン）ディスプレイとＬＧディスプレイは５～７日（現地時間）、米カリフォルニア州ロサンゼルスで世界情報ディスプレイ学会（ＳＩＤ）が主催する「ディスプレイ・ウィーク２０２６」に参加する。三星ディスプレイは５日、高輝度モードで最大３０００ニットの画面輝度を実現するスマートフォン用有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）技術「フレックス・クロマ・ピクセル」を同イベントで初公開すると発表した。この技術は国際標準の中でも最も広い色域をサポートするのが特徴だ。６．８インチで５００ＰＰＩを実現した「センサーＯＬＥＤディスプレイ」も初めて公開する。センサーＯＬＥＤは、画面から発せられる光を利用して血流量を測定し、ユーザーの心拍数や血圧などの健康情報を確認する機能も搭載している。同社はこのほか、従来比で輝度を２５％高めた「ＥＬ－ＱＤ（電界発光量子ドット）」、車両の走行状況に応じて伸縮・変形し、ドライバーに視覚情報を提供する「ストレッチャブル・ディスプレイ」なども披露する予定だ。ＬＧディスプレイは大型・中型・車載向けなどＯＬＥＤ全製品群を展示し、技術力を前面に打ち出す。今回の展示では、消費電力を従来比１８％削減し、寿命を２倍以上に高めた「第３世代タンデムＯＬＥＤ」を初公開する。タンデムＯＬＥＤは素子を積層することで耐久性と発光性能を高めた技術で、同社が２０１９年に世界で初めて商用化した。さらにロボット向けＰ（プラスチック）ＯＬＥＤなど、フィジカルＡＩ向け製品も紹介する。ＰＯＬＥＤは自由な成形が可能で、企業ごとに異なるヒューマノイド設計に幅広く適用できる。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com