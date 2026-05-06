結婚仲介会社に結婚隠し、成功報酬の４倍支払い命令

結婚仲介会社の紹介で出会い結婚しながら、その事実を会社に申告しなかった３０代男性会員に対し、裁判所が「成功報酬に加え３倍の違約罰を支払うべきだ」との判決を下した。５日、法曹関係者によると、ソウル中央地方法院民事第８３単独の房昌炫（パン・チャンヒョン）裁判長（部長判事）は、結婚仲介会社がチェ某氏を相手取り成功報酬などの支払いを求めた訴訟で、「成功報酬１１８８万ウォンと違約罰３５６４万ウォンを支払え」と命じた。チェ氏は２０２２年９月、同社に会員登録する際、紹介を通じて結婚が成立した場合、入会費とは別に成功報酬を支払う契約を結んでいた。契約書には結婚事実を隠した場合、成功報酬の３倍を違約罰として支払う条項も盛り込まれていた。チェ氏は２０２３年１月、会社が設定した場で女性と出会い、同年６月に結婚したが、その事実を会社に知らせなかった。後にこれを把握した会社が訴訟を起こした。裁判長は「成功報酬は会社が提供したサービスに対する後払い的性格の対価」とし、「会員が知らせない限り会社が結婚成立を把握するのは困難であり、違約罰条項は結婚事実の通知を心理的に強制するためのものだ」と判断した。チェ氏は「結婚の１カ月前に退会した」として支払い義務を否定したが認められなかった。裁判長は「契約当時、契約期間後に結婚した場合でも成功報酬を支払うと定めていた」とし、「退会しても支払いを免れることはできない」とした。コ・ドイェ記者 yea@donga.com