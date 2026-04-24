マンＣ、８カ月ぶり首位　アーセナルにリーグＶへ

マンチェスター・シティ（マンＣ）が、アーセナルを抜き、８カ月ぶりにリーグ首位に立った。マンＣは２３日、敵地で行われたバーンリーとの今季プレミアリーグ（ＥＰＬ）第３３節試合で、前半５分に決めたアーリング・ハーランドの決勝点を守り切り、１－０で勝利した。これで３連勝、１１試合無敗（８勝３分け）。勝ち点７０（２１勝７分け５敗）とし、昨年１０月から首位を守ってきたアーセナルと勝ち点・得失点差（＋３７）で並んだが、総得点（６６）で上回り単独首位に浮上した。マンＣが首位に立つのは、昨年８月の開幕戦でウルヴァーハンプトンに４－０で勝利して以来、約８カ月ぶり。マンＣは２０２０～２０２１年シーズンから２０２３～２０２４年シーズンまでリーグ史上初の４連覇を達成。今季は開幕５試合で勝ち点７（２勝１分け２敗）の９位と出遅れたが、その後巻き返し、２０日の直接対決でアーセナルに２－１で勝利したことが転機となった。両チームは残り５試合で優勝を争う。一方、この日敗れたバーンリーは残り試合の結果にかかわらず、来季のチャンピオンシップ（２部）降格が決まった。１９位バーンリー（勝ち点２０）と、残留圏の１７位ウェストハム（勝ち点３３）との差は１３となっている。金培中 wanted@donga.com