ＳＫハイニックス、営業益率７２％　歴代最高を更新

ＳＫハイニックスは第１四半期（１～３月）、創業以来最大となる３７兆ウォンの営業利益を計上した。特に売上高に対する営業利益率は７２．０％に達し、グローバルＡＩ生態系を主導するＮＶＩＤＩＡを収益性の面で上回った。メモリ半導体の爆発的な需要増加が、このような好業績をけん引した。同社は２３日、連結ベースで第１四半期の売上高が５２兆５７６３億ウォン、営業利益が３７兆６１０３億ウォンだったと発表した。前年同期比で売上高は１９８．１％、営業利益は４０５．５％増加。今回の第１四半期の業績は、従来の過去最高実績だった昨年第４四半期（１０～１２月）と比べても、売上高が６０．２％、営業利益が９６．２％増加したものだ。 ただ、業績発表を前に、一部ではＳＫハイニックスの第１四半期の営業利益が４０兆ウォンを超えるとの見方も出ていたが、そこには及ばなかった。今回の業績発表で最も目を引くのは営業利益率だ。ＳＫハイニックスの第１四半期の営業利益率は７２．０％に達した。これは１万ウォンの商品を販売したと想定した場合、７２００ウォンが利益として残ることを意味し、製造業分野ではめったに見られない数値だ。世界時価総額１位であり、世界最大の半導体企業であるＮＶＩＤＩＡの昨年第４四半期の営業利益率は６５．０％であり、第１四半期の業績を発表した世界最大のファウンドリ企業ＴＳＭＣと、世界最大のメモリ企業三星（サムスン）電子の営業利益率は、それぞれ５８．１％と４３．０％だった。業界では今年、ＳＫハイニックスの年間営業利益が２００兆ウォンを超えるとの見方も出ている。ＡＩデータセンター向けなどのメモリ需要に供給が追いつかない状況が続いているためだ。同社のキム・ウヒョン最高財務責任者（ＣＦＯ）は同日のカンファレンスコールで「メモリの需要は急増する一方、供給は制約されている」とし、「このような需給の不均衡の中で、顧客は価格よりも数量確保を最優先課題としており、価格の強含み基調が続いている」と述べた。今後の価格上昇見通しについては、「当分の間、（ＳＫハイニックスに）有利な価格基調が維持されるだろう」と語った。この「アーニングサプライズ」を受け、韓国総合株価指数（コスピ）は２３日、３営業日連続で過去最高値を更新。終値は前日比０．９％高の６４７５．８１で、取引時間中には初めて６５００台を突破した。三星電子は１株＝２２万４５００ウォンで終値ベースの最高値を更新し、ＳＫハイニックスも１株＝１２２万５０００ウォンで最高値を更新、テンセントを抜いてアジア時価総額４位に浮上した。パク・ジョンミン記者 ホン・ソクホ記者 blick@donga.com