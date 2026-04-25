北京モーターショーでベール脱いだ「アイオニックＶ」

２４日、中国北京市順義区で世界最大級の自動車展示会「２０２６北京モーターショー（オートチャイナ２０２６）」が開幕した。サッカー場５０個分に相当する展示面積（３８万平方メートル）に、世界の自動車メーカーが披露した１４５１台の車両が来場者を迎えた。今年は電気自動車を前面に打ち出した中国ブランドが先端技術を誇示する中、韓国や欧州メーカーは現地化戦略で反撃に乗り出した。この日、中国ブランドのジーカーの会場では、高級ハイブリッドＳＵＶ「８Ｘ」が展示された。８Ｘは静止状態から時速１００キロに達する時間（ゼロ百）が２．９６秒で、ドイツのポルシェやＢＭＷの同級モデルを上回るとメーカー側が説明した。ＢＹＤの高級ブランド「方程豹」も新型セダンシリーズ「方程Ｓ」や量産型スポーツカーのコンセプトモデル「フォーミュラＸ」などを公開し、高級化を強調した。中国メーカーは激しい競争を通じて国内市場シェアを約７０％まで引き上げ、海外市場にも目を向けている。米イラン戦争の影響で国際原油価格が高騰し、中国が優位にある電気自動車の需要が高まっていることも追い風だ。わずか６分でフル充電が可能な「第３世代リン酸鉄リチウム（ＬＦＰ）電池」を公開した世界最大の電池メーカーＣＡＴＬなど、中国の強固なＥＶ供給網も強みとされる。中国市場で苦戦が続く韓国・欧州勢は現地化を前面に押し出した。現代（ヒョンデ）自動車は同日、ＥＶブランド「アイオニック」の中国量産モデル「アイオニックＶ」を初公開した。ステージに登場した車体は中国で好まれる金色を採用。ＣＡＴＬとの技術協力で開発した電池を搭載し、中国の自動運転企業モメンタと共同開発した先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）を適用した。同日の現代自動車ブースには曾毓群ＣＡＴＬ会長が出席し、モメンタの曹旭東最高経営責任者（ＣＥＯ）が発表に立った。ホセ・ムニョス現代自動車社長は「中国は世界最大の自動車市場であり、グローバル競争力を確保するにはここで競争力を証明しなければならない」とし、「アイオニックＶを皮切りに今後５年間で２０の新モデルを投入する」と述べた。ドイツのフォルクスワーゲンは中国ＥＶ企業シャオペンと協業した「ＩＤ．ＵＮＹＸ ０９」を公開した。ロイター通信は、フォルクスワーゲンが従来の内燃機関中心のイメージから脱却し、中国市場に特化した電気自動車メーカーとしての地位確立を図っていると報じた。オリバー・ブルーメＣＥＯは「今回の展示を通じ、私たちが中国に戻ってきたというメッセージを明確に伝える」と語った。金喆仲 tnf@donga.com