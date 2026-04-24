傷つくことを恐れず、愛せ



「今回は優勝できるのか」。ロリー・マキロイは２０１５年から昨年までマスターズ・トーナメントに出場するたびに、オーガスタ・ナショナルＧＣの門をくぐるたびに、この期待と疑念に向き合ってきた。マキロイは２５歳だった２０１４年までに、ＰＧＡツアー４大メジャー大会のうちマスターズ・トーナメントを除く、全米オープン（２０１１年）、ＰＧＡ選手権（２０１２年、２０１４年）、全英オープン（２０１４年）で優勝し、「キャリア・グランドスラム」を目前にしていた。しかしその後、白髪が目立つようになるまで、マスターズ・トーナメントを含むメジャー大会での優勝はなかった。



１７度目の挑戦だった昨年、ティーオフの２日前、オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブのクラブハウスで夕食の約束があったマキロイは、いつものようにバレーパーキングを利用しようとした。すると、クラブハウス２階のベランダで歴代優勝者たちが集まり、カクテルを飲んでいるのを目にした。ちょうど「チャンピオンズ・ディナー」が始まったところだった。マスターズ・トーナメントでは毎年、大会前の火曜日に前回大会の優勝者が歴代優勝者をもてなす晩餐会を開く伝統がある。



車を降りれば「招かれざる客」として歴代王者と顔を合わせる状況に、マキロイはクラブハウスから離れた駐車場に車を移し、歩いて向かった。この屈辱的なエピソードは、ちょうど１年後、マキロイが今年のマスターズ・トーナメントチャンピオンズ・ディナーの主催を前に自ら明かした。昨年のマスターズ・トーナメント優勝でキャリア・グランドスラムを達成したマキロイは、今年もグリーンジャケットを着て、来年のチャンピオンズ・ディナーも主催することになった。マスターズ・トーナメント２連覇は、ゴルフ史上マキロイまでわずか４人だけが成し遂げた偉業だ。



いまは笑って語れるが、世界の注目の中で何度も優勝を逃したことは、本人にとっても苦い経験だった。マキロイは、優勝のなかった２０２５年大会前の記者会見で、「傷つきたくないから恋に落ちることを避ける時があるでしょう。人間は本能的に傷つくことを恐れるため、ためらってしまうものだ。意識的であれ無意識的であれ、しばらくの間、私が（ゴルフ）コースでそうだった。傷つくのが怖くて、１００％を注ぎ込まないようにしていた時があった」と告白した。



だが、グランドスラムの夢が遠のくたびに、人生そのものは大きく変わらないことにも気づいた。マキロイは「人生は続く。気持ちを切り替え、弱さや痛みもさらけ出すことが楽になった」と語る。



マキロイがコース外の人生で歩んできた道も、決して平坦ではなかった。２０１４年、マキロイはテニススターのキャロライン・ウォズニアッキと招待状まで発送した後に婚約を解消した。マキロイは２０１７年、現在の妻エリカ・ストールと再び招待状を送り、結婚して２０２０年に娘ポピーを授かった。マキロイ夫妻は２０２４年、離婚訴訟を始め危機を迎えたが、１か月後に家庭を守ることを決意した。



今年のマスターズ・トーナメント最終日。マキロイは、昨年と同じく妻と娘が見守る中で２連覇を確定させた。試合後の記者会見で、マキロイは「この大会が人生で何を教えてくれたのか」という質問に、こう答えた。「待つ者に福が来るということです。今回も試合は思ったほど順調には進みませんでした。しかし、あきらめずに押し進めるのです。誠実に正しい方向へ準備してきたなら、結局は実を結ぶものです」

