米でも韓国半導体ＥＴＦに資金流入　２週間で１０億ドル突破

三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスの組み入れ比率が半分を占める米上場投資信託（ＥＴＦ）が、わずか１１取引日で純資産１０億ドル（約１兆５０００億ウォン）規模を達成する異例の成果を上げた。２３日、コスコムのＥＴＦ統計によると、２２日（現地時間）終値基準でニューヨーク証券取引所に上場されている「ラウンドヒル・メモリＥＴＦ（ＤＲＡＭ）」の純資産（ＡＵＭ）は１３億８１００万ドル（約２兆４５９億ウォン）。２日の上場時は２５万ドルに過ぎなかったが、１７日に１０億ドルを突破した後、１３億ドル台まで拡大した。金融情報会社ファクトセットによると、同ＥＴＦには２０日までに１０億３０００万ドルの資金が純流入した。価格も上場初日の２７．７６ドルから２２日には３７．３０ドルへと、３週間で３４．５％上昇した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは「（ＤＲＡＭが）２週間足らずで１０億ドル超の資産を集めたのは、ＥＴＦとしても異例」と評価した。同ＥＴＦは２１日時点でＳＫハイニックス（２６．９％）と三星電子（２３．４％）の比率が計５０．３％に達する。３位は米メモリ半導体メーカーのマイクロンテクノロジー（２０．９％）。ＷＳＪなどの米メディアは、米国内では直接投資が難しい韓国の主要半導体企業を集中的に組み入れた点が投資資金の流入を呼び込んだと分析している。チ・ミング記者 warum@donga.com