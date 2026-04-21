再封鎖前にホルムズ通過のタンカー、大山港へ

再封鎖前にかろうじてホルムズ海峡を通過した原油タンカー１隻が、原油１００万バレルを積載して韓国に向かっていることが分かった。１００万バレルは、韓国の１日当たり原油消費量（約２８０万バレル）の約３５％に相当する。２０日、船舶追跡プラットフォームのマリントラフィックによると、マルタ船籍の原油運搬船「オデッサ」号が大山（テサン）港へ向かっている。入港予定日は５月８日。スエズマックス級（スエズ運河を通過可能な最大規模のタンカー）の同船には約１００万バレルの原油が積載されているとされる。これはＨＤ現代（ヒョンデ）オイルバンクの既存の長期契約に基づく供給分で、大山港には同社の製油施設がある。精油業界によると、この船舶は１８日（現地時間）、イランがホルムズ海峡を再封鎖する前に同海峡を抜けたと伝えられている。この船に先立ちホルムズ海峡を通過して韓国に到着した原油タンカーは、先月２０日に原油２００万バレルを積載して大山港に入港した超大型原油タンカー（ＶＬＣＣ）「イーグル・ヴェロール」号が最後とされる。それ以降、ホルムズ海峡を経由した中東産原油の調達は事実上中断しているという。マリントラフィックによるとこの日、シンガポール船籍の石油製品運搬船「ナビグ８・マクアリスター」号もホルムズ海峡を抜け、蔚山（ウルサン）港へ向かっている。同船には石油化学の主要原料であるナフサ約６万トンが積載されていると推定される。精油業界の関係者は「ホルムズ海峡は一時的に開放されたかと思えばすぐ再封鎖されるなど、予測不能な状況が続いている」とし、「短ければ第３四半期（７～９月）、長ければ下半期（７～１２月）を見据えた長期計画を立てるのが難しい状況だ」と話した。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com