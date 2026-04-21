インドとの経済協力枠組みを高度化　共に成長する新たな原動力を創出

インドを国賓訪問中の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２０日（現地時間）、ナレンドラ・モディ首相と首脳会談を行い、「不確実性の時代の中で、大韓民国とインドが相互の成長と革新を促進する最適の包括的な協力パートナーになり得るとの認識で一致した」と明らかにした。両首脳は韓国・インドの「特別戦略的パートナーシップ」を全方位的に強化し、造船、金融、人工知能（ＡＩ）、国防・防衛産業分野へと協力を拡大することで合意した。李氏は同日、ニューデリーの迎賓館（ハイデラバード・ハウス）で行った共同記者発表で、「両国間の経済協力の枠組みを高度化し、共に成長する新たな成長エンジンを創出することで一致した」とし、「現在、年間２５０億ドル規模の両国間貿易を２０３０年までに５００億ドル水準へ拡大できるよう取り組んでいくことにした」と述べた。これに向け、両国は両国間で初の閣僚級経済協力プラットフォームとなる「産業協力委員会」の新設など、１５件の了解覚書（ＭＯＵ）を締結した。産業協力委員会は、貿易や投資に関する懸案を協議し、造船・原発・中核鉱物など多様な分野で共同事業を発掘するための機構だ。さらに、２０２７年上半期の妥結を目標とする韓とインドの包括的経済連携協定（ＣＥＰＡ）の改善交渉の再開に向けた共同宣言も締結した。インドは世界最大の人口を抱える経済大国であり、グローバル市場での重要性が高まっている。国内総生産（ＧＤＰ）は２０１４年以降、毎年７％以上の成長を続けており、２０２７年には日本やドイツを上回り、世界３大経済大国の一角に入る見通しだ。李氏は同日公開されたナブバラト・タイムズとの書面インタビューで、「電子や自動車といった従来産業を超え、造船、金融、防衛産業分野へ協力を拡大し、『メイク・イン・インディア、コリアと共に（Make in India, Together with Korea）』というビジョンを実現したい」と強調した。（１）インドとの経済協力枠組みを高度化 共に成長する新たな原動力を創出インドを国賓訪問中の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２０日（現地時間）、ナレンドラ・モディ首相と首脳会談を行い、「不確実性の時代の中で、大韓民国とインドが相互の成長と革新を促進する最適の包括的な協力パートナーになり得るとの認識で一致した」と明らかにした。両首脳は韓国・インドの「特別戦略的パートナーシップ」を全方位的に強化し、造船、金融、人工知能（ＡＩ）、国防・防衛産業分野へと協力を拡大することで合意した。李氏は同日、ニューデリーの迎賓館（ハイデラバード・ハウス）で行った共同記者発表で、「両国間の経済協力の枠組みを高度化し、共に成長する新たな成長エンジンを創出することで一致した」とし、「現在、年間２５０億ドル規模の両国間貿易を２０３０年までに５００億ドル水準へ拡大できるよう取り組んでいくことにした」と述べた。これに向け、両国は両国間で初の閣僚級経済協力プラットフォームとなる「産業協力委員会」の新設など、１５件の了解覚書（ＭＯＵ）を締結した。産業協力委員会は、貿易や投資に関する懸案を協議し、造船・原発・中核鉱物など多様な分野で共同事業を発掘するための機構だ。さらに、２０２７年上半期の妥結を目標とする韓とインドの包括的経済連携協定（ＣＥＰＡ）の改善交渉の再開に向けた共同宣言も締結した。インドは世界最大の人口を抱える経済大国であり、グローバル市場での重要性が高まっている。国内総生産（ＧＤＰ）は２０１４年以降、毎年７％以上の成長を続けており、２０２７年には日本やドイツを上回り、世界３大経済大国の一角に入る見通しだ。李氏は同日公開されたナブバラト・タイムズとの書面インタビューで、「電子や自動車といった従来産業を超え、造船、金融、防衛産業分野へ協力を拡大し、『メイク・イン・インディア、コリアと共に（Make in India, Together with Korea）』というビジョンを実現したい」と強調した。朴訓祥 tigermask@donga.com