呉世勲氏、ソウル市長当選確定…鄭愿伍氏に６万２５９票差で勝利

史上初の投票用紙不足事態の影響で遅れていた６月３日の地方選挙の開票作業が５日に完了し、野党「国民の力」のソウル市長候補として出馬した呉世勲（オ・セフン）市長の当選が最終確定した。中央選挙管理委員会によると、ソウル松坡区蚕室（ソンパク・チャムシル）７洞の第２投票所の投票箱２箱まで開票した結果、呉氏は２５７万５８１９票（４９.２２％）を獲得した。与党「共に民主党」の鄭愿伍（チョン・ウォンオ）候補は２５１万５５６０票（４８.０７％）だった。両者の得票差は６万２５９票となった。呉氏は蚕室７洞の開票結果を待たず、４日にすでに５選を確定させていた。１位と２位の候補の票差が、未開票の投票箱に残る票数を上回っていたためだ。４日、開票率９９.９３％時点で、呉氏が２５７万２４４３票（４９.１９％）、鄭氏が２５１万４８３２票（４８.０９％）を獲得していた。その後、５日に残っていた２つの投票箱の開票結果により、呉氏は３３７６票、鄭氏は７２８票をそれぞれ上積みし、両者の得票差はさらに広がった。開票結果に伴い、ソウル市議会の比例代表議員にも変動が生じた。市議会は同日、「共に民主党」比例代表の８番目の候補だったハン・ギソン氏に代わり、「国民の力」８番目候補のウィ・ソンチャン氏が市議会入りすることになったと発表した。市議会は前日、「共に民主党」が比例代表８議席、「国民の力」が７議席を獲得したと発表していたが、最終開票結果を受けて訂正した。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com