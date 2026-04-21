ＢＴＳに続き…今週末、日本の主要会場３カ所でＫポップ公演

エスパは東京ドーム、ＴＷＩＣＥは国立競技場、東方神起は日産スタジアム――。１７日と１８日にＢＴＳが東京ドームでワールドツアー公演を成功させたのに続き、今週末はＫポップが再び日本の主要公演会場を席巻する。日本でＫポップ公演そのものはすでに珍しい光景ではないが、東方神起、エスパ、ＴＷＩＣＥといった有力グループが同時多発的に大規模公演を開くことの意味は小さくない。まず、第２世代アイドルを代表し、日本で長年高い人気を誇る東方神起は、２５日と２６の両日、神奈川県横浜市の日産スタジアムに立つ。約７万人を収容するこの会場は、日本でも最上位級のアーティストだけが立てる舞台だ。東方神起はすでに２０１３年、海外アーティストとして初めて同所で公演を行い、２０１８年には日本公演史上初めて３日連続公演も実現した。東方神起は、Ｋポップ歌手が全般的に日本で人気を得る前の２０００年代半ばから、着実に地位を築いてきた。蓄積されたファンダムを背景に、現在では新曲や話題性がなくても、公演そのものが一つの「完成されたショー」として消費される段階に入ったという。イム・ヒユン大衆音楽評論家は「東方神起は日本で最も象徴性の大きいＫポップ歌手だ」とし、「忠誠度の高い日本のファンは、ツアーを消費する経済力も十分に備えている」と話した。最近、日本で最も強い集客力を見せているＴＷＩＣＥも、２５日を皮切りに２６日日と２８日の計３回、国立競技場の舞台に立つ。６度目のワールドツアーの一環で、海外アーティストとしては初の単独公演だ。３６０度開放型ステージで、１公演当たり約８万人、計２４万人規模の観客を動員する見通しだ。ＴＷＩＣＥは継続的に現地活動を行ってきたうえ、「ＭＩＳＡＭＯ」としても活動する日本人メンバーのミナ、サナ、モモが高い人気を集め、幅広いファン層を形成してきた。最近では、ネットフリックスのアニメ「ＫＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ」の挿入歌「Take Down」に参加し、北米市場で好成績を収めたことも追い風になった。キム・ドホン大衆音楽評論家は「デビュー初期から人気は高かったが、『ＫＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ』の影響で新たなファンも多く流入した」と話した。第４世代ガールズグループのエスパも、同じ週末に東京ドームで公演を開く。デビュー７年目を迎えたエスパは、２０２３年８月、海外歌手としてはデビュー後最短となる２年９カ月で東京ドームに立った。今回はすでに３度目の東京ドーム公演となる。これに先立ち１１日と１２日には京セラドーム大阪にも初めて立った。パク・ヒア大衆音楽評論家は「エスパは第４、第５世代のガールズグループの中でも際立つ成果を上げ、安定した人気を維持している」と評価した。Ｋポップグループが日本でこうした大規模公演を相次いで開ける力は、どこから来るのか。日本では、Ｋポップがもはや海外音楽ではなく、現地音楽市場の主要消費ジャンルになったとの見方が出ている。関税庁の輸出入貿易統計によると、昨年の韓国のアルバム輸出額は３億１７４万ドル（約４４５６億ウォン）だった。このうち日本向けが８０６２万ドルで、輸出先１位となった。昨年３０周年を迎えたＣＤ販売店タワーレコード渋谷店の青木太一店長は、朝日新聞のインタビューで「かつては『ポップ音楽の聖地』だったが、現在、最も大きな売り上げはＫポップから出ている」とし、「今ではポップ音楽の２倍を超える売り上げを上げている」と語った。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com