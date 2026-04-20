ボギーなしの１６バーディー キム・ミンソン、３日間完璧ショットで２勝目

「ラッキーセブン」金珉善（２３）が、韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアー通算２勝目を挙げた。キム・ミンソンは１９日、慶尚南道金海市（キョンサンアムド・キムヘシ）の伽耶（カヤ）ＣＣ（パー７２）で行われた「ネクセン・セイントナイン・マスターズ」最終第３ラウンドで、ボギーなしの３バーディー、３アンダー６９で回った。通算１６アンダー２００とし、キム・イェソン（２５、１５アンダー２０１）を１打差で抑え、首位を守り切るワイヤー・トゥ・ワイヤー優勝を果たした。昨年の「徳信（トクシン）ＥＰＣチャンピオンシップ」でデビュー６６戦目に初優勝を飾って以来、約１年ぶりのタイトルとなる。キム・ミンソンは同名選手と区別するため、登録名「キム・ミンソン７」として活動している。今大会では５４ホールすべてでボギーなし、計１６バーディーを奪う安定したプレーを披露した。好調なショットを武器に、２４日開幕の同大会で初のタイトル防衛に挑む。キム・ミンソンは「今大会から来週の防衛戦を意識してプレーした。今日も普段通りの気持ちで自分のゴルフに集中できたことが勝因」とし、「昨季は４月に優勝しながら１勝に終わり悔しかった。今年は複数回優勝を目標にしたい」と語った。一方、同日、江原道春川市（カンウォンド・チュンチョンシ）のラビエベル・ゴルフ＆リゾート（パー７２）で行われた韓国プロゴルフ（ＫＰＧＡ）ツアー開幕戦「ＤＢ損害保険プロミオープン」最終第４ラウンドでは、イ・サンヨプ（３２）が逆転優勝した。２位で出たイ・サンヨプは通算スコアで首位に立ち、クォン・ソンヨル（４０）を退けた。２０１５年にデビューし、翌年の大会で初優勝して以来、約１０年ぶりの勝利となった。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com